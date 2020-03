Spanje - Oranje uit 2014 wint FIFA-verkiezing met 44 procent van stemmen

Wereldvoetbalbond FIFA zendt zaterdagmiddag het duel tussen Spanje en het Nederlands elftal van het WK 2014 in zijn geheel opnieuw uit. Vanaf 15.00 uur is de historische 1-5 overwinning van Oranje opnieuw te beleven via het kanaal FIFATV op YouTube. Via een stemming op Twitter lieten duizenden voetballiefhebbers weten dat zij graag die wedstrijd opnieuw volledig willen zien.

Omdat het voetbal grotendeels is stopgezet, zendt de FIFA de komende zes weken oude wedstrijden uit van WK's. Onder de noemer van het initatief #WorldCupAtHome zullen minstens dertig 'onvergetelijke wedstrijden' integraal worden uitgezonden via YouTube. Voor de eerste uitzending liet de FIFA zijn volgers kiezen uit drie WK-wedstrijden uit 2014: Spanje - Nederland (groepsfase), Brazilië - Colombia (kwartfinale) en Duitsland - Argentinië (finale).

In totaal brachten 21.782 twitteraars hun stem uit en 43,9 procent selecteerde het duel van Oranje. De finale van het toernooi in Brazilië volgde met 29,1 procent, terwijl een herhaling van de kwartfinale met 27 procent van de stemmen het minst in trek was. Het duel tussen Spanje en Oranje was de eerste wedstrijd in Groep B. Hoewel de verwachtingen niet hooggespannen waren, wist Oranje een 1-0 achterstand om te buigen in een 1-5 zege. Robin van Persie en Arjen Robben scoorden tweemaal; ook Stefan de Vrij noteerde een doelpunt. Via Twitter reageert OnsOranje gevat op de uitslag van de stemming. "Zo jammer dat we dit niet samen kunnen kijken", schrijft het KNVB-account in een tweet waarin de Spaanse ploeg wordt getagd.

De FIFA liet volgers ook stemmen op twee verschillende WK-wedstrijden uit het vrouwenvoetbal. Twitteraars konden een keuze maken uit twee duels van het WK 2019: de kwartfinale tussen Frankrijk en de Verenigde Staten en de halve finale tussen Engeland en de Verenigde Staten. Met 57,4 procent van de stemmen won de halve finale, waarin de VS zich middels een 1-2 zege kwalificeerden voor de finale. In de eindstrijd won Team USA met 2-0 van de Oranje Leeuwinnen. Het duel tussen Engeland en de VS wordt op zondagmiddag volledig uitgezonden.