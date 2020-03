Luca Toni wijst uit vijf kandidaten ideale partner voor Ronaldo aan

Juventus is reeds bezig met de selectie voor volgend seizoen en volgens Tuttosport staat Harry Kane bovenaan het wensenlijstje van sportief directeur Fabio Paratici. Naar verluidt heeft La Vecchia Signora inclusief salaris tweehonderd miljoen euro over voor de spits van Tottenham Hotspur. Bovengenoemde krant voert Manchester City-aanvaller Gabriel Jesus op als alternatief in de zoektocht naar een aanvalspartner voor Cristiano Ronaldo. Luca Toni snapt heel goed waarom Jesus op de radar is verschenen in Turijn.

De oud-aanvaller van onder meer Bayern München, Juventus en Fiorentina, wereldkampioen met Italië in 2006, snapt ook heel goed waarom Juventus denkt aan een bod op de momenteel van een hamstringblessure herstellende Kane. "Het is een ouderwetse spits die het hele strafschopgebied kan bestrijken, dat zie je niet vaak meer", verklaart Toni in gesprek met Tuttosport. "Hij is technisch goed, een echte teamspeler en daarnaast dodelijk in de afronding. En op zijn 26ste zit er nog steeds rek in."

De eveneens aan Juventus gelinkte Mauro Icardi, door Internazionale uitgeleend aan Paris Saint-Germain, wordt door Toni minder hoog ingeschat. "Die staat een stukje lager", verduidelijkt de voormalig spits. "Als Kane een 9 moet krijgen voor zijn totale waarde als aanvaller, dan verdient Icardi een 8. Hij is van dezelfde leeftijd als Kane (Icardi is 27, red.) en ook een geweldige afmaker, maar desondanks minder compleet. Icardi moet meer in het belang van het elftal gaan denken." Toni is niet louter kritisch op de spits van PSG. "Door het samenspelen met kampioenen als Neymar en Kylian Mbappé is Icardi zeker gegroeid als speler."

Jesus krijgt van Toni een 8,5 als rapportcijfer, terwijl Erling Braut Haaland en Timo Werner respectievelijk een 7,5 en een 7 krijgen uitgereikt. Toni is van mening dat Haaland bij Borussia Dortmund nog een hoop werk heeft te verzetten. "Zeker in vergelijking met Kane en Icardi", zo benadrukt hij. "Hij gaat gewoon door met het maken van doelpunten, zoals Haaland dat ook al deed bij Red Bull Salzburg. Het is echter niet belangrijk wat hij nu presteert, maar hoeveel progressie hij boekt in de komende drie jaar. Als Haaland zo door blijft gaan, dan wordt hij zonder twijfel een geweldige spits."

Toni deelt niet het hoogste cijfer uit aan Jesus, maar ziet in de Braziliaan van Manchester City wél de meest geschikte aanvalspartner van Ronaldo bij Juventus. "Hij is snel, technisch vaardig en zorgt voor de nodige assists (negen tot dusver dit seizoen, red.). Hij zou het meest geschikt zijn om met Ronaldo samen te spelen." Toni legt uit waarom hij dat vindt. "Ronaldo is geen pure centrumspits, al maakt hij wel de meeste doelpunten, ook omdat dat van hem verwacht wordt. Een ander zwaargewicht zoals Kane, in mijn ogen de beste spits van alle aanvallers van onder de dertig, is niet automatisch een goede match met Ronaldo. Jesus is een veel betere optie. Iemand die veel scoort maar tevens het nodige voorbereidende werk verricht. Hij creëert openingen voor zijn ploeggenoten, zet altijd druk en is pas 22 jaar oud."