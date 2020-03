Roberto Martínez klaagt over ‘vervalst’ EK 2021 voor België

Ongeacht de verplaatsing van het EK naar 2021 vindt Roberto Martínez dat België een 'vervalst' toernooi zal spelen. De Rode Duivels worden gezien als een van de kanshebbers op de eindzege, maar hebben volgens de bondscoach een groot nadeel in de groepsfase. België is immers niet een van de twaalf gastlanden, stipt hij aan in gesprek met Sport/Voetbalmagazine.

België is op het toernooi ingedeeld in Groep B met Denemarken, Finland en Rusland. De eerste groepswedstrijd vindt plaats in Sint-Petersburg tegen Rusland; vervolgens reist de ploeg naar Kopenhagen voor een duel met Denemarken. De poulefase wordt afgesloten met een wedstrijd tegen Finland, opnieuw in Sint-Petersburg. Martínez wijst naar het thuisvoordeel dat twee van de drie groepsgenoten genieten op het EK.

Volgens de oefenmeester, wiens ploeg alle tien kwalificatiewedstrijden omzette in winst, begint België met een 'grote handicap' aan de eindronde. "Voor ons is het eigenlijk een vervalst toernooi. We waren de beste in de kwalificaties, we zijn nummer één, maar we krijgen niet het thuisvoordeel dat twee teams uit onze groep wel hebben", stelt Martínez. "Tegen Denemarken spelen in Brussel of in Kopenhagen, dat maakt niet zoveel uit. Maar tegen Rusland spelen in Sint-Petersburg, dat is een heel andere zaak."

Belgische voetbalbond: 'De UEFA kon niets anders dan dit besluit nemen'

In de kwalificatiereeks wist België zowel thuis (3-1) als uit (1-4) te winnen van Rusland. Maar volgens Martínez zullen de verhoudingen op het EK anders liggen. "Op het WK hebben de Russen de Spanjaarden uitgeschakeld", roept hij in herinnering. "Ik ben niet zeker dat het resultaat hetzelfde zou geweest zijn als de wedstrijd in Spanje was gespeeld. Thuis een toernooi spelen, dat haalt je niveau naar boven, dat is zoals de gele trui dragen in de Tour: dan vind je op natuurlijke wijze bijkomende krachtbronnen."

Martínez wijst tot slot naar 'de Britten', die 'vijf wedstrijden' op Wembley zullen afwerken indien ze de finale weten te bereiken. Hij doelt daarmee op het feit dat Engeland alle groepswedstrijden afwerkt op Wembley. Het stadion in Londen dient bovendien als strijdtoneel voor beide halve finales en de finale. Het Nederlands elftal werkt alle drie de groepswedstrijden af in Amsterdam en zal in de eventuele knock-outfase niet meer in eigen land uitkomen.