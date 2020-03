Alex Song en Johan Djourou staan plots op straat in Zwitserland

De selectie van FC Sion ondergaat tijdens de coronacrisis een flinke metamorfose. Volgens zowel persbureau SDA als tv-netwerk RSI heeft de club uit Zwitserland de contracten ontbonden van negen spelers, onder wie voormalig Arsenal-spelers Alex Song en Johan Djourou. Het negental zou hebben geweigerd om een salarisvermindering te accepteren nu de competitie in Zwitserland is stopgezet.

Behalve Song en Djourou keren ook Pajtim Kasami, Ermir Lenjani, Seydou Doumbia, Mickael Facchinetti, Christian Zock, Birama Ndoye en aanvoerder Xavier Kouassi niet meer terug bij de huidige nummer acht van de Super League, een competitie die tien ploegen telt. Sion hoopte dat de spelers genoegen zouden nemen met minder salaris zolang de competitie stilligt. Daar wilden ze niet mee akkoord gaan, hoewel Sion hun vertrek nog niet heeft bevestigd. De club is niet bereikbaar voor commentaar, zo melden de media in Zwitserland.

Song kwam tussen 2006 en 2012 uit voor Arsenal en speelde daarna vier jaar voor Barcelona. De inmiddels 32-jarige defensieve middenvelder uit Kameroen vertrok in januari 2018 bij Rubin Kazan, na een conflict over onbetaald loon: Song had naar eigen inzicht nog recht op circa 8,7 miljoen euro en de FIFA kwam tussenbeide om hem uit zijn contract te verlossen. Song noteerde dit seizoen elf optredens voor Sion in de competitie. Zijn contract liep aan het einde van deze jaargang af. Djourou, tussen 2004 en 2014 speler van Arsenal, kwam in januari van dit jaar pas naar Sion. Het was zijn eerste werkgever in zijn thuisland Zwitserland. De 33-jarige centrale verdediger stapte transfervrij over van SPAL en beschikte eveneens over een contract tot medio 2020.

De Zwitserse competitie ligt sinds 1 maart stil; de regering van Zwitserland verbood evenementen waar meer dan duizend mensen op af zouden komen. Het is de vraag of Sion na het vertrek van negen spelers nog een ploeg kan samenstellen die eindigt boven plek negen, de rode streep in Zwitserland. De club wordt deze eeuw sowieso gekenmerkt door tumult: sinds voorzitter Christian Constantin in 2003 het roer overnam, stonden er circa veertig trainers aan het roer, onder wie hijzelf voor een korte periode en Gennaro Gattuso in 2013 als speler-trainer.