Robertson vergaart 28.000 likes na veelbesproken foto met Virgil van Dijk

Andy Robertson heeft zijn vrije tijd aangegrepen voor een vraag-en-antwoordsessie op Twitter. De 26-jarige linksback van Liverpool, dit seizoen goed voor 41 officiële optredens, wordt door een van zijn volgers gevraagd naar een veelbesproken foto met Virgil van Dijk, gemaakt in augustus 2013. De twee ploeggenoten waren destijds nog actief in Schotland en stonden tegenover elkaar: Van Dijk speelde voor Celtic en Robertson voor Dundee United. Robertson kan zelf wel lachen om de vraag die hij over de foto krijgt.

Op de foto zijn Van Dijk en Robertson verwikkeld in een duel om de bal. De volger van Robertson vraagt gekscherend of de international van Schotland nog weet wie de bal uiteindelijk won. "Ik veroverde de bal, ik had hem de hele wedstrijd in mijn zak zitten!!", verzekert Robertson, wiens antwoord ruim 28.000 keer is geliket. Desondanks zou hij niet meer tegenover Van Dijk staan: als hij wordt gevraagd tegen welke huidige ploeggenoot hij het minst graag zou uitkomen, noemt hij de aanvoerder van Oranje. "Hij zou al mijn voorzetten wegkoppen."

De destijds negentienjarige Robertson was ten tijde van de wedstrijd tegen Van Dijk bezig aan zijn eerste maand op het hoogste niveau in Schotland. Net als Van Dijk stond hij negentig minuten op het veld; het werd 0-1 voor de latere kampioen Celtic. Robertson speelde inderdaad een sterke wedstrijd, want Van Dijk verklapte in 2018 in een interview op de officiële website van Liverpool dat hij de scouts van the Bhoys na het duel aanraadde om de jonge linksback in de gaten te houden.

I won the ball, had him in my back pocket all game!! https://t.co/WwHiuPCtIw — Andy Robertson (@andrewrobertso5) March 19, 2020

"In mijn eerste seizoen bij Celtic speelde hij voor Dundee United en ik vond hem toen al een enorm goede speler", zei Van Dijk. "Destijds vond ik dat hij naar Celtic moest. Volgens mij heb ik dat toen ook verteld aan de scouts. Soms geef ik nu eenmaal mijn mening over spelers. Robertson is een uitstekende speler en een harde werker. Hij scoort nooit lager dan een zes. Je kunt op hem vertrouwen, en iedere wedstrijd wordt onze connectie op het veld beter. Hij weet wat hij aan mij heeft, en andersom."

De foto van Van Dijk en Robertson werd in juni 2019, kort nadat ze samen de Champions League hadden gewonnen, ook al uitgelicht in de Engelse media. "Fans worden wild door een foto van Virgil van Dijk en Andy Robertson die tegen elkaar spelen", schreef de Daily Mail destijds. De krant citeerde meerdere supporters van Liverpool. "Schotland, waar winnaars worden gemaakt", schreef iemand. Een andere twitteraar: "Voorheen stonden ze tegenover elkaar in de Schotse Premier League, nu helpen ze Liverpool in Madrid als ploeggenoten aan de zesde Champions League-trofee."