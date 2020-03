Pochettino: ‘Ik hoop daar op een dag terug te keren, samen met Messi’

Mauricio Pochettino is clubloos sinds zijn ontslag bij Tottenham Hotspur eerder dit seizoen. De Argentijnse oefenmeester, die eerder werkzaam was bij Southampton en Espanyol, begon zijn carrière als speler in zijn geboorteland bij Newell’s Old Boys. In gesprek met Radio La Plata zegt Pochettino dat hij ooit hoopt terug te keren bij zijn jeugdliefde, samen met Lionel Messi.

Messi speelde in zijn jeugd voor Newell’s Old Boys, alvorens hij de overstap naar Barcelona maakte. “Ik hoop daar op een dag terug te keren, samen met Messi. Het kan wachten, wellicht dat over tien jaar pas het beste moment is”, vertelt Pochettino over een eventuele terugkeer naar Argentinië. Messi slaagde er tot dusver nooit in om mijn zijn land zilverwerk te veroveren. Pochettino hoopt dat Messi voor het WK van 2022 zijn vorm weet te vinden.

“Zijn aanwezigheid zal een generatie helpen die meer verdient. Argentinië zal met een goede selectie naar dat WK komen”, voorspelt de momenteel clubloze oefenmeester. Een van de spelers die er op het WK van 2022 waarschijnlijk ook bij zal zijn, is Lautaro Martínez. De 22-jarige spits maakt dit seizoen indruk bij Internazionale, voor wie hij goed was voor 16 doelpunten en 4 assists in 31 officiële wedstrijden.

Martínez wordt reeds gelinkt aan Barcelona en Pochettino kan dat wel begrijpen. “Hij is een van de beste spitsen ter wereld’, zo laat Pochettino er geen misverstand over bestaan. Martínez heeft in Milaan nog contract tot medio 2023, dat een afkoopclausule van 110 miljoen euro zou bevatten. “Het gaat er niet om wat hij nu al doet, maar zijn potentie wordt ook alleen maar groter. Als je voor grote clubs naar een afmaker gaat zoeken, lijkt het me duidelijk dat zijn naam genoemd wordt.”