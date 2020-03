Luuk de Jong behoorlijk geschrokken: ‘Dat gebeurt normaal in films’

De uitbraak van het coronavirus houdt de wereld momenteel in zijn greep. Spanje behoort momenteel tot de zwaarst getroffen landen van Europa en zit daarom volledig op slot. Luuk de Jong, spits van Sevilla, vertelt in een interview met Voetbal International dat hij is geschrokken van de impact die het coronavirus op de maatschappij heeft.

De Jong noemt het ‘heel heftig’ wat er op dit moment gaande is. "Gek ook hoe snel het is gegaan. Bij de uitbraak in China denk je eerst nog: Dit zal wel overwaaien. Maar dat dit letterlijk is gebeurd, met alle consequenties en maatregelen die nu zijn genomen, had een paar maanden geleden niemand verwacht”, stelt De Jong, die zoveel mogelijk ‘gewoon probeerde te leven’ toen het coronavirus eenmaal in Spanje was gearriveerd.

“Je let meer op je hygiëne, wast je handen wat vaker, maar verder wil je zo normaal mogelijk doen. Dus lekker trainen en voetballen. Maar dat gaat nu niet meer”, gaat de spits verder. Hij vindt het logisch dat het land nu op slot gaat, maar staat toch versteld door de gang van zaken. “Die snelle verspreiding moet stoppen, al lijkt dat nog niet zo makkelijk. We hebben dit ook niet eerder meegemaakt. Dat scholen, stadions, restaurants, cafés en zelfs grenzen worden gesloten, kun je je haast niet voorstellen.”

De Jong is naar eigen zeggen zelf niet bang voor het coronavirus. “Wij voetballers zijn fit en zullen aan dit virus dus niet snel bezwijken, maar ik schrik wel van de enorme impact dat het heeft. Grote plaatsen die veranderen in spooksteden, supermarkten die worden leeggekocht, het hele sociale leven ligt plat. Dat gebeurt normaal in films, maar nu zitten we er zelf middenin.”