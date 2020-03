Koeman haalt Getafe aan om tekortkomingen in Nederland aan te wijzen

Ajax werd in februari door Getafe geëlimineerd in de zestiende finale van de Europa League. Er werd veelvuldig gediscussieerd over het spel van de Spaanse ploeg, maar Ronald Koeman spreekt tegenover Marca van een ‘buitengewone prestatie’. De bondscoach haalt het spel van Getafe aan om te benadrukken dat ‘talenten in Nederland mentale en fysieke kwaliteiten missen’.

“Nederlandse teams vinden het altijd moeilijk om tegen buitenlandse teams te spelen, omdat ze fysiek sterker zijn. Wij hebben een hele aanvallende en dominante speelstijl, maar het fysieke aspect is ook belangrijk om te winnen en dat is waar het vaak aan scheelt. Het mooiste voorbeeld zijn de wedstrijden tussen Ajax en Getafe. In Nederland was er kritiek op Getafe, vanwege het tijdrekken en het vele vallen. Getafe deed wat ze moesten doen. Iedereen wil een mooie wedstrijd zien die negentig minuten duurt en niet 42 zoals in de heenwedstrijd, maar de prestatie was buitengewoon”, verklaart Koeman.

“We hebben veel achttienjarige spelers zonder de nodige volwassenheid. De fysieke en mentale kwaliteiten missen bij hen. Je hoeft niet altijd mooi te spelen om de beste te zijn. Soms moet je meer verdedigen en daar hebben we problemen mee. Het gaat niet allemaal om balbezit, er zijn meer aspecten belangrijk in een wedstrijd”, vervolgt de keuzeheer. Koeman merkt dat Oranje inmiddels uit het dal is geklommen. “Dat kan bij ieder land gebeuren, al zie ik dit bij Spanje of Italië niet zo snel voorkomen. Zij hebben zo’n sterke competitie, het niveau is veel hoger dan in Nederland.”

“Het feit dat spelers als Wesley Sneijder, Arjen Robben, Rafael van der Vaart en Robin van Persie stopten als international, heeft invloed gehad. We hebben nu talenten als Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, maar jonge spelers hebben de tijd nodig”, stelt Koeman. De bondscoach laat zich positief uit over de Spaanse nationale ploeg, tegen wie aanvankelijk eind maart geoefend zou worden. “Het feit dat ze altijd willen domineren, met veel positiewisselingen spelen en technisch goed zijn, maakt ze tot een uitstekend team. Spanje is met zijn ervaring en kwaliteiten een van de favorieten voor het EK. Ik wil me graag meten met de grote landen, omdat we dan kunnen zien wat we kunnen verbeteren. Het is belangrijk om te zien dat we niet minder zijn dan dat soort landen.”