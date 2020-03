Ronaldo en Ramos probeerden transfer naar Real tot stand te brengen

Robert Lewandowski speelt sinds 2014 in het shirt van Bayern München. In de afgelopen zes jaar kreeg de 31-jarige Poolse spits meerdere keren de mogelijkheid om der Rekordmeister te verlaten, daar onder meer Real Madrid nadrukkelijk geïnteresseerd was in zijn diensten. In een interview met Sport onthult Lewandowski dat de Koninklijke concreet toenadering zocht na het Champions League-duel met Bayern in 2017.

Real Madrid rekende drie jaar geleden in de kwartfinale van de Champions League af met Bayern München, door in de return na verlenging met 4-2 te winnen. Lewandowski bevestigt dat Cristiano Ronaldo en Sergio Ramos na de wedstrijd naar hem toekwamen om hem over te halen om voor een overstap naar de Spaanse hoofdstad te kiezen. Uiteindelijk besloot Lewandowski bij Bayern te blijven, ondanks dat hij in 2018 ook concreet gelinkt werd aan een transfer.

“Je kan naar de Spaanse competitie of een ander land gaan, naar een andere geweldige club. Maar dat was voor mij niet het belangrijkste. Waar ik nu zit, kan ik mijn maximale niveau halen en ik wil dat proberen door te zetten. Ik zit bij een van de grootste clubs ter wereld en ik weet dat ik hier gelukkig kan zijn. We zitten op een heel hoog niveau, van de selectie tot de faciliteiten. Het is allemaal een stuk makkelijker als je bij een club als deze speelt”, legt Lewandowski het besluit om voorlopig bij Bayern te blijven uit.

Lewandowski was voorlopig goed voor 230 doelpunten en 52 assists in 275 wedstrijden voor Bayern. “Ik vraag de hele wedstrijd om de bal. Als ik heb gescoord, wil ik nog een doelpunt maken. Als ik al drie doelpunten heb, wil ik ook een vierde. Soms zeggen ploeggenoten tegen me: ‘Besef je niet dat we over twee of drie wedstrijden weer een wedstrijd hebben?' Maar als je een leuke tijd hebt, van de sport houdt en het mooi vindt om doelpunten te maken, is het nooit genoeg.”