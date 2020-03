Barcelona trekt portemonnee voor eerste optie op ‘juweel’ van Sao Paulo

Barcelona heeft een eerste optie op Gustavo Maia, een negentienjarige aanvaller van Sao Paulo, gekocht. Braziliaanse en Spaanse media omschrijven de jeugdinternational, die op alle posities in de aanval uit de voeten kan, als ‘een van de juwelen van Sao Paulo’. Barcelona heeft 1 miljoen euro voor de eerste optie betaald en kan Maia in juni definitief aantrekken als men 3,5 miljoen euro overmaakt: een totaalbedrag van 4,5 miljoen euro.

“We hebben een eerste optie voor een miljoen euro verkocht”, vertelt Alexandre Pássaro, algemeen directeur van Sao Paulo, aan ESPN Brasil. “Op die manier kan Barcelona halverwege het jaar tot definitieve overname overgaan. Het is alleen een eerste optie. Als Barcelona deze niet voor 30 juni licht, hebben we in ieder geval een miljoen euro.”

Voor 4,5 miljoen euro bemachtigt Barcelona hoe dan ook niet alle transferrechten: dertig procent blijft eigendom van Sao Paulo. De verrichtingen van Maia worden naar verluidt al twee jaar door Barcelona in de gaten gehouden. Mede omdat hij in januari op het Copa Junior-toernooi van São Paulo een van uitblinkers was, met drie goals in zeven duels, heeft Barcelona ervoor gekozen om spijkers met koppen te slaan.

Maia, die een contract tot 2022 heeft, wacht nog op zijn debuut voor het eerste van Sao Paulo. Trainer Fernando Diniz haalde de tiener wel al bij de wedstrijdselectie voor een competitieduel, maar tot speeltijd kwam het nog niet. De laatste jaren was Real Madrid juist de club die veel in Brazilië scoutte én ook tot actie overging. Voor Vinicius Junior en Rodrygo, beiden negentien jaar, werd in totaal negentig miljoen euro betaald en met de komst van de een jaar jongere Reinier was dertig miljoen euro gemoeid.