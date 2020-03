Ronald Koeman: ‘Kijk naar de problemen die Vinícius Júnior veroorzaakte’

Ronald Koeman had het geen slecht moment gevonden om bij Barcelona in te stappen toen Ernesto Valverde werd ontslagen. De Spaanse topclub koos medio januari voor Quique Setién als opvolger, mede omdat Xavi, trainer van Al-Sadd, en de bondscoach van het Nederlands elftal nul op het rekest gaven. In een groot interview met Marca gaat Koeman dieper in op de situatie. “Barcelona belde en ik zei ‘nee’ vanwege mijn betrokkenheid richting het nationale elftal. Ik kon Nederland enkele maanden voor aanvang van een EK niet de rug toekeren.”

“Of het een risico was om in januari bij Barcelona aan de slag te gaan? Nee, ik denk niet dat het een slecht moment was geweest”, benadrukt Koeman in de Spaanse sportkrant. “Ik had mijn verplichtingen richting het Nederlands elftal. Barcelona kan altijd belangrijke prijzen winnen. Ze hebben goede voetballers en de club heeft de mogelijkheden om de beste voetballers te halen. Als ik zonder werk had gezeten, was het een ander verhaal geweest. Iedereen houdt van Barcelona.”

“Het maakt mij niet uit hoe Barcelona eraan toe is of in wat voor situatie de club verkeert. Bij Barcelona beleefde ik mijn beste periode als voetballer en ik houd van de stad. Hopelijk kan ik op een dag trainer van Barcelona zijn.” Koeman ziet ook dat het bij Barcelona, ondanks het grote percentage balbezit in wedstrijden, vaak aan diepgang ontbreekt en dat de ploeg moeite heeft om kansen te creëren. “Het percentage balbezit is niet relevant als je maar twee of drie kansen kan creëren. Tegen Napoli was het heel lastig omdat ze met veel man achter de bal speelden en het dan moeilijk is om voor ruimte en kansen te zorgen.”

“Een elftal heeft vooral een voetballer met snelheid nodig. Kijk naar de problemen die Vinícius Júnior veroorzaakte tegen Barcelona”, geeft Koeman als voorbeeld. “Barcelona heeft nu niet één voetballer die veel de diepte zoekt en graag de combinatie aangaat. Op het middenveld staan veel spelers met dezelfde capaciteiten. Ansu Fati heeft het tot dusver goed gedaan met zijn snelheid. Barcelona heeft meer van zulke voetballers nodig. De rest van de spelers speelt om de bal te ontvangen.”

Koeman houdt de situatie van Frenkie de Jong bij Barcelona nauwlettend in de gaten. “Het is belangrijk dat hij wedstrijden speelt, maar de vraag is of hij het op zijn positie doet. Bij het Nederlands elftal speelt hij meer naar achteren, maar wij spelen met twee controleurs. Barcelona speelt met één en twee middenvelders, of soms met vier middenvelders. De positie die Frenkie nu invult verschilt ten opzichte van zijn positie bij Oranje en Ajax. Nu leert hij hoe hij offensiever moet denken, het is niet allemaal negatief, maar het is niet zijn beste positie. Ik denk dat zijn rendement hoger zou zijn als hij meer naar achteren zou spelen.”