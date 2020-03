Verweij zet streep door Ajax-doelwit en heeft nieuws over Gravenberch

Ryan Gravenberch lijkt dit seizoen al zijn definitieve doorbraak te beleven bij Ajax. De zeventienjarige middenvelder speelde deze jaargang tot dusver twaalf officiële wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Het contract van Gravenberch loopt nog tot medio 2021 en Mike Verweij, Ajax-watcher voor De Telegraaf, verwacht dat beide partijen na de coronacrisis de gesprekken weer hervatten.

“Het duurt lang, maar beide partijen hebben nog altijd de intentie om eruit te komen. Dus dit zal na de coronacrisis snel weer worden opgepakt”, zegt Verweij in een Q&A op de website van De Telegraaf. Ajax moet komende zomer op zoek naar een opvolger voor Hakim Ziyech, daar de Marokkaans international de overstap naar Chelsea gaat maken. Jorge Andres Carrascal van River Plate werd in Colombia genoemd als mogelijke opvolger voor Ziyech, maar volgens Verweij is de 21-jarige aanvallende middenvelder momenteel niet in beeld bij Ajax.

“Zeg nooit nooit en misschien komt Jorge Andres Carrascal, een 21-jarige aanvallende middenvelder van River Plate, later wel voor op het verlanglijstje van Ajax. Maar daar is nu beslist geen sprake van”, antwoordt de Ajax-watcher op vragen over Carrascal. “De in Colombia gemelde interesse kwam op 25 januari, net nadat bekend was geworden dat Ajax op zoek gaat naar een ’type-Ziyech’. Vooralsnog lijkt het erop dat Ajax weer eens is gebruikt door een zaakwaarnemer om een speler in de markt te zetten. Vermeende interesse van Ajax wekt altijd weer andere interesse op. Maar wellicht dat hij wel in Amsterdam in beeld komt als een aantal andere opties niet haalbaar blijkt.”

Verweij ziet een kans dat David Neres weer inzetbaar is als de Eredivisie hervat wordt. “Neres werkt zich momenteel elke dag in het zweet bij Fysiomed in het Olympisch Stadion”, aldus Verweij. Neres is sinds begin november uit de roulatie met een knieblessure. “En het laatste dat ik erover heb gehoord, is dat hij half april weer fit zou moeten kunnen zijn. Voor de eventuele hervatting van de competitie krijgen de clubs drie weken de tijd om te trainen. Dus mócht hij fit zijn en kán hij aanhaken bij de groep, dan is de laatste negen wedstrijden meespelen een reële optie."