Jovic slaat terug: ‘Jammer dat mensen zo onprofessioneel zijn geweest’

Luka Jovic kreeg het donderdag zwaar te verduren, nadat hij de quarantaine-eis van Real Madrid negeerde en terugreisde naar Servië. De spelers van de Koninklijke zaten in quarantaine, omdat Trey Thompkins, basketballer van Real, positief getest was op het coronavirus. Zowel Real Madrid als de Servische premier Ana Brnabic waren niet blij met het besluit van Jovic, maar hij beweert nu zelf dat hij ‘onjuiste instructies’ heeft gekregen.

“Omdat de situatie in de wereld en ons land heel moeilijk is, moet ik allereerst mijn steun uitspreken aan alle mensen”, zo begint Jovic via Instagram. “Het spijt me dat ik het hoofdonderwerp ben in de afgelopen dagen, dat er constant over mij geschreven wordt en niet over de helden van deze crisis: alle dokters en medische professionals. Ik ben in Spanje negatief getest op het coronavirus en heb besloten om naar Servië te komen, om onze mensen te steunen en dicht bij mijn familie te zijn. Dit is in overeenstemming gegaan met de officials.”

“Toen ik in Servië landde, werd ik opnieuw negatief getest op het coronavirus. Het is jammer dat bepaalde mensen vervolgens zo onprofessioneel zijn geweest door me niet de juiste instructies te geven. In Spanje mocht ik naar de apotheek en de supermarkt, om de boodschappen te halen die ik nodig had. Blijkbaar mag dat hier niet. Ik wil mijn excuses aanbieden als ik iemand op deze manier heb gekwetst en ik hoop dat we dit samen kunnen doorstaan. Steun Servië en laten we één blijven”, schrijft Jovic. De spits van Real Madrid is niet de enige Servische voetballer die is teruggekeerd naar zijn thuisland wegens de uitbraak van het coronavirus.

“Onze voetballers geven het slechte voorbeeld. Ze worden goed betaald, negeren de verplichting om in quarantaine te gaan en keren gewoon huiswaarts”, zei Brnabic. Volgens Servische media zou Jovic tevens ‘plezier hebben gemaakt’ in Belgrado na zijn terugkeer naar Servië. De 22-jarige spits speelt sinds afgelopen zomer voor Real Madrid, dat hem voor zestig miljoen euro overnam van Eintracht Frankfurt. Met 2 doelpunten en 2 assists in 24 officiële wedstrijden is zijn dienstverband in Spanje nog geen doorslaand succes.