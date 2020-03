Ruud Gullit: ‘We zullen zien of we teamspelers zijn of een stelletje egoïsten’

Ruud Gullit betreurt de onzekerheid over de ontwikkeling van het coronavirus. De oud-voetballer probeert persoonlijk en fysiek contact zoveel mogelijk te beperken zolang niet duidelijk is hoe het virus werkt en ‘de knappe koppen, de wetenschappers, elkaar vaak tegenspreken’. “Elke dag word je gevoed met tegenstrijdige berichtgeving”, vertelt Gullit vrijdag in gesprek met De Telegraaf.

“Nederland kiest voor het traject voor groepsimmuniteit en vervolgens lees ik in een Engelse krant van een Chinese viroloog dat het helemaal niet is gezegd dat je immuun voor het coronavirus bent als je het eenmaal hebt gehad”, geeft Gullit als voorbeeld. “Als Nederlandse bevolking zijn we in deze roerige tijd zodanig op elkaar aangewezen dat we zullen zien of we teamspelers zijn of een stelletje egoïsten.”

Het hoofd van Gullit staat nu niet naar voetbal maar naar saamhorigheid. Hij vindt dat er een streep moet door de Olympische Spelen in het Japanse Tokio. “De bonden, UEFA en FIFA hebben ook terecht besloten om alle competities stop te zetten. In een vroeg stadium, in het belang van de gezondheid van mensen. Voor andere sportorganisaties zijn zij een voorbeeld. Zoals de Formule 1, die de beslissing tot uitstel veel eerder had kunnen nemen, en helemaal het IOC als organisator van de Olympische Spelen.”

“Die kunnen toch niet doorgaan in deze crisistijd”, benadrukt Gullit. “Los van het gegeven dat atleten zich niet of nauwelijks goed kunnen voorbereiden en er geen sprake meer is van een gelijk speelveld. Natuurlijk is het voor iedereen een verwarrende tijd, zal alle onzekerheid nog wel even duren, maar iedere beslissing moet in het teken staan van de volksgezondheid. Daarvoor moet je aan elkaar denken en zijn de Olympische Spelen helemaal niet van belang.”

Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), stelde deze week dat het uitstellen van de Olympisch Spelen in Tokio op dit moment ’voorbarig’ zou zijn. “Natuurlijk overwegen we verschillende scenario’s, maar we zijn anders dan andere sportorganisaties of professionele competities omdat we vier en een halve maand verwijderd zijn van de Spelen”, stelde Bach. “Voor ons zou het vandaag niet verantwoord zijn en het zou voorbarig zijn om te gaan speculeren of om een besluit te nemen.”