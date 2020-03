‘Barcelona zet zinnen op man van schitterende assist tegen Ajax’

Ferrán Torres is één van de namen op het verlanglijstje van Barcelona, zo verzekert Goal donderdag. Het twintigjarige toptalent is al enige tijd in onderhandeling met Valencia over een nieuw contract, maar nu een akkoord al enige tijd uitblijft, ruikt Barcelona zijn kans schoon. De Catalanen zien in Torres naar verluidt een interessante aanvallende versterking met het oog op volgend seizoen.

De kans is volgens diverse Spaanse media groot dat Barcelona na dit seizoen afscheid neemt van de blessuregevoelige Ousmane Dembélé, terwijl Luis Suárez met zijn 33 jaar bijna een oudgediende genoemd mag worden. De huidige koploper van LaLiga zoekt zodoende naar aanvallende versterkingen en zou weleens bij Valencia uit kunnen komen, nu die club er niet in slaagt om Torres langer aan zich te binden.

Valencia wil de samenwerking met de jonge rechtsbuiten dolgraag verlengen, maar Torres zelf weigert vooralsnog een nieuw contract te ondertekenen. Daardoor ligt hij na dit seizoen nog maar één jaar vast in het Mestalla en rekenen Spaanse media aankomende zomer op een vertrek. Torres kan op beide flanken uit de voeten, maar speelde verreweg de meeste wedstrijden dit seizoen als rechtsbuiten.

Torres debuteerde tweeënhalf jaar geleden al in de hoofdmacht van Valencia, maar beleeft dit seizoen zijn definitieve doorbraak. Van de 25 wedstrijden in LaLiga die hij deze voetbaljaargang speelde, deed hij er 20 mee vanaf het eerste startsignaal; na 35 duels in alle competities dit seizoen staat hij op 6 doelpunten en 7 assists. Torres is in Nederland vooral bekend vanwege de wonderschone assist die hij produceerde in het voor Ajax dramatisch verlopen Champions League-duel met Valencia (0-1), in december. Het toptalent stond toen met een heerlijke steekpass op Rodrigo Moreno aan de basis van het enige doelpunt in de Johan Cruijff ArenA. Torres leek van rechts buiten het strafschopgebied op doel te gaan schieten, maar speelde in plaats daarvan Rodrigo met een strakke, diagonale pass vrij in de zestien. Die scoorde vervolgens, waardoor niet Ajax maar Valencia doorstootte naar de achtste finales van het miljardenbal.

Valencia werd daarna alsnog op hardhandige wijze uit de Champions League gegooid door Atalanta, dat tweemaal won van de Spanjaarden (met 4-1 en 3-4), maar de belangstelling voor Torres blijft onverminderd groot. Behalve Barcelona hebben ook Borussia Dortmund en Juventus hun oog namelijk laten vallen op Torres, zo klinkt het. De Spaans jeugdinternational heeft bij Valencia een ontsnappingsclausule van 100 miljoen euro in zijn contract staan, maar Barcelona rekent erop dat Torres voor een zachtere prijs op te halen is zolang hij zijn jawoord niet aan Valencia heeft gegeven.