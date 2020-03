'Premier League-clubs hebben geen keus na eis van bijna één miljard’

De huidige voetbaljaargang in de Premier League wordt hoe dan ook afgemaakt, zo is de algehele overtuiging in Engeland. De clubs uit de hoogste Engelse divisie kwamen donderdag bijeen om tijdens een videomeeting te vergaderen over het vervolg van het seizoen en de conclusie is dat het bijna één miljard euro zou kosten om het seizoen vroegtijdig te beëindigen.

De Premier League ligt sinds vorige week stil vanwege het coronavirus. Sindsdien passeerden diverse scenario’s de revue over het restant van het seizoen, maar een oplossing kwam er nog niet. Nu de UEFA heeft besloten om het EK te verplaatsen naar de zomer van 2021, is er extra tijd beschikbaar om de Premier League af te maken en de clubs willen die tijd ten volle benutten, zo schrijven diverse Engelse kranten vanavond.

De voornaamste reden is dat het de clubs een fortuin zou kosten om het seizoen vroegtijdig te beëindigen. Het niet voltooien van de huidige voetbaljaargang zou financieel en juridisch te grote consequenties hebben, ingegeven door de miljardendeals met Sky Sports en BT Sport. De twee uitzenders van Premier League-voetbal lopen momenteel miljoenen aan inkomsten mis, onder meer doordat veel abonnees voorlopig geen abonnementskosten betalen en diverse reclame-inkomsten zijn weggevallen.

Volgens het doorgaans goed ingevoerde The Athletic zouden de clubs Sky Sports en BT Sport gezamenlijk in totaal ongeveer 820 miljoen aan tv-gelden moeten terugbetalen, indien het seizoen niet wordt afgemaakt. Dat scenario wil men hoe dan ook voorkomen, waardoor het niet ondenkbaar is dat het seizoen in de Premier League zonder publiek zal worden afgemaakt en pas ná 1 juni zal eindigen. Aanvankelijk was de bedoeling dat de nationale competities voor 1 juni uitgespeeld zouden zijn, maar de Premier League overweegt dus te breken met die regel.