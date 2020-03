Romelu Lukaku is wanhoop nabij en deelt sombere details over familie

Romelu Lukaku heeft het zwaar sinds de gehele selectie van Internazionale in quarantaine werd geplaatst vanwege het coronavirus. De Belgische aanvaller vertelt donderdag in een videogesprek met oud-topspits Ian Wright dat zijn werkgever weliswaar goed voor hem zorgt, maar dat hij het contact met zijn familie bijzonder mist.

Nadat op 11 maart bekend werd dat Juventus-verdediger Daniele Rugani als eerste speler in de Serie A besmet was met het coronavirus, ging de voltallige selectie van Inter in quarantaine. Inter en Juventus hadden drie dagen daarvoor immers een wedstrijd tegen elkaar gespeeld, waardoor de grootmacht uit Milaan geen risico’s nam en besloot zijn spelers veertien dagen afgezonderd van de rest van de wereld te laten leven. Inter neemt de situatie uiterst serieus, zo verzekert Lukaku. "Ze hebben me een fiets gebracht", wordt hij geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Woensdag in de groepschat vroegen ze ons: wie heeft er geen fiets of loopband thuis? Veel spelers antwoordden: ik, ik, ik. Twee uur later stond ze daar met een fiets aan de deur."

"Ze brengen me ook elke dag eten. Ik sta op een strikt dieet: vis, groenten. Om 12 uur ’s middags zenden ze iemand van het trainingscomplex om lunch rond te brengen", vervolgt Lukaku. De spits woont normaliter in Milaan samen met zijn moeder en éénjarige zoon, maar zij zijn Italië inmiddels ontvlucht. In het Zuid-Europese land staat de teller sinds donderdag op 3.405 doden; geen enkel ander land ter wereld noteerde meer dodelijke slachtoffers als gevolg van het coronavirus.

Lukaku is de wanhoop in Milaan inmiddels nabij. "Ik mis mijn zoon. Gisteren werd ik bijna gek. Ik kan niet naar buiten, ik kan niet winkelen. Ik zit opgesloten. Ik zit hier intussen al negen dagen. Ik mis het normale leven. Bij mijn mama zijn, bij mijn zoon, bij mijn broer (Lazio-speler Jordan Lukaku, red.). Het contact met mensen van wie je houdt. Het is zwaar, man. Je kan zelfs geen contact hebben met een normale mens.”

Lukaku is waakzaam voor het coronavirus en maakt zich vooral zorgen om zijn moeder. "Ik moet voorzichtig zijn. Mijn mama heeft diabetes. Dus ik kan niet eens naar huis gaan en haar een knuffel geven. Mams komt niet meer buiten. Mijn broer en ik zeiden direct: jij gaat niet meer op stap. Geen denken aan. Ze komt in de tuin. En ’s avonds, als het donker is, kan ze een luchtje gaan scheppen, maar niet meer dan dat", besluit de spits.