‘Ik denk dat Jan niet had misstaan bij Barcelona, bij Ajax was hij weergaloos’

André Ooijer heeft donderdag voor het Algemeen Dagblad een elftal samengesteld van de beste spelers met wie hij ooit een kleedkamer deelde. De 45-jarige oud-verdediger, die 55 A-interlands speelde én op de WK's van 2006 en 2010 actief was, selecteert spelers uit de teams van Ajax, PSV en het Nederlands elftal waarvoor hij speelde.

Ooijer zet ‘de extreem goede’ Heurelho Gomes op doel, ‘voor een verdediger als ik was het superfijn om hem achter me te hebben’, en kiest voor Jaap Stam als rechtsachter. “Anders kom ik niet uit qua topspelers, haha. Jaap was Jaap, een enorme bikkel. Hij had echt alles wat een verdediger in mijn ogen moest hebben.” Alex en Jan Vertonghen zijn de centrumverdedigers in zijn elftal. “Hij was ongelofelijk, echt een tank”, vertelt Ooijer over zijn voormalige Braziliaanse collega bij PSV. “Hij krijgt de voorkeur boven John Heitinga, hij was ook echt heel goed.”

Vertonghen had meer uit zijn loopbaan kunnen halen, zo oordeelt Ooijer. “In mijn ogen had Jan hoger moeten komen. Ik denk dat hij niet had misstaan bij Barcelona", zo luidt zijn oordeel over de verdediger van Tottenham Hotspur. "Als hij zich kwaad maakte, kwam je hem echt niet voorbij. Hij was ijzersterk, maar ook nog eens goed aan de bal. Toen we samenspeelden bij Ajax, vond ik hem echt weergaloos.” Ooijer geeft Giovanni van Bronckhorst de voorkeur boven Arthur Numan als linksback.

Het volledige elftal van André Ooijer, met per speler de ploeg waarin de twee spelers de langste tijd samen doormaakten.

Ooijer kan naar eigen zeggen ‘echt wel uit 28 spelers’ kiezen wat betreft zijn middenveld. Hij kiest voor Mark van Bommel, ‘een box-to-box-middenvelder die vaak wedstrijden besliste’, Phillip Cocu, ‘het zegt wel iets dat hij jarenlang aanvoerder van PSV en Barcelona is geweest’ en Wesley Sneijder. Laatstgenoemde krijgt de voorkeur boven Luc Nilis en Rafael van der Vaart. “Wesley was enorm compleet.”

De keuze voor Robin van Persie in de aanval ‘hoeft Ooijer naar eigen zeggen niet uit te leggen’. “Hij is zeker een van de beste spelers met wie ik ooit heb gespeeld.” Ruud van Nistelrooij krijgt de voorkeur boven Patrick Kluivert en Arjen Robben staat op links. “Zijn snelheid, niet normaal. Het was prachtig om te zien hoe hij duels beleefde.”

Droomelftal André Ooijer: Gomes; Stam, Alex, Vertonghen, Van Bronckhorst; Van Bommel, Sneijder, Cocu; Van Persie, Van Nistelrooij en Robben.