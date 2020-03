Franse bondspreses noemt nieuwe einddatum: ‘Er is geen andere oplossing’

Als het aan Noël Le Graët ligt wordt er in Frankrijk gevoetbald tot half juli. De voorzitter van de Franse voetbalbond (FFF) denkt dat een eerder einde van de Ligue 1, de hoogste Franse voetbalklasse, niet mogelijk is. Eerder in de week liet de overkoepelende organisatie van die competitie weten uiterlijk 30 juni als einddatum te zien.

Net als veel andere landen legde Frankrijk afgelopen week de competitie stil vanwege het coronavirus. “Ik zou echt niet weten hoe we de competitie in juni af krijgen met ook nog de Europese duels die moeten worden gespeeld', zei Le Graët in gesprek met L'Équipe. “Ons voorstel, dat we ook aan de UEFA zullen richten, is dat we ten minste tot 15 juli moeten door voetballen.”

“Er is geen andere oplossing. Neem landen als Italië en Spanje, daar zullen de trainingen begin april zeker nog niet worden hervat.” Le Graët rekent op begrip van de spelers. “Zij zijn wijs genoeg om een paar extra weken te voetballen”, benadrukt de sportbestuurder van de FFF. “En spelers die niet willen, spelen niet.”

President Emmanuel Macron kondigde maandag een lockdown voor vijftien dagen af waardoor het hele land de facto huisarrest heeft. De maatregel is een reactie op het onverantwoorde gedrag van burgers die ondanks de waarschuwingen toch massaal samenkwamen in bijvoorbeeld parken. In totaal zijn ruim 9000 Fransen besmet en 264 mensen overleden.