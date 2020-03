‘De mensen die nu feestjes houden, noem ik echt IQ-lozen’

Joop Gall hoopt komende maandag voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus in China weer op het veld te staan om training te geven. De voormalig trainer van onder meer FC Emmen en Go Ahead Eagles is werkzaam voor een voetbalschool in Zhengzhou en zette 2,5 week geleden weer voet op Chinese bodem. De eerste twee weken na zijn terugkeer uit Nederland moest hij in quarantaine blijven in een hotel.

Gall verbaast zich over de maatregelen die Nederland neemt tegen de pandemie en hoe de bevolking het ondergaat. “Toen ik zag wat er in China gebeurde heb ik al geroepen. 'Als dit virus Europa bereikt wordt het een ramp'. China heeft discipline en is er gewoon in geslaagd om 1,4 miljard mensen binnen te houden. Bij ons in Nederland lukt dat niet met zeventien miljoen mensen. Dat is een verschil in karakter”, vertelt hij in gesprek met VTBL.

“Helaas is mijn voorspelling uitgekomen en vallen er nu veel doden. In China viel het aantal doden buiten Wuhan enorm mee, omdat er meteen is opgetreden.” Gall vindt het onbegrijpelijk dat sommige Nederlanders nog steeds niet doordrongen zijn van de ernst van de situatie. “Dat er nog mensen zijn die feestjes houden. De mensen die dat doen noem ik echt IQ-lozen. Ik snap dat echt niet.”

“Is het zo erg om een paar maanden op te offeren voor de rest van je leven?”, vraagt Gall zich openlijk af. “Come on!” Ik vind het nogal wat, dat wij in Nederland gaan voor groepsimmuniteit. Het gaat namelijk wel gepaard met een flink aantal doden.” Het normale leven in China start beetje bij beetje op. “Iedereen is hier nog heel voorzichtig. Ook als er straks weer getraind wordt, zal iedereen zich daarna weer zoveel mogelijk terugtrekken in zijn woning. Restaurants zullen opengaan, maar dan met één persoon per tafeltje.”

“Zo start het normale leven weer beetje bij beetje op. Dat is ook goed. Maar we moeten wel voorzichtig blijven.” Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er geen nieuwe besmettingsgevallen geregistreerd in de Chinese provincie Hubei, zo maakte de nationale gezondheidscommissie donderdag bekend. In de miljoenenstad Wuhan stak in december 2019 het longvirus, dat zich inmiddels wereldwijd heeft verspreid, voor het eerst de kop op.