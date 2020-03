‘Ieder van ons moet Messi gaan schoppen, we moeten rouleren’

Felipe Melo heeft in zijn carrière tegen veel topspelers gespeeld. De Braziliaanse middenvelder van Palmeiras zegt in gesprek met Clarin dat hij echter nooit een opponent als Lionel Messi heeft meegemaakt. De routinier geeft aan dat, in zijn tijd bij de nationale ploeg van Brazilië, hij en zijn teamgenoten afspraken maakten hoe de Argentijnse vedette aan te pakken.

De 22-voudig international vertelt dat bij de confrontaties tussen Brazilië en Argentinië Messi altijd flink werd geschopt. "Hij is een unieke speler", begint de ex-middenvelder van onder meer Juventus, Internazionale en Galatasaray lovend. "Als Brazilië tegen hem moest spelen, zeiden we altijd: ieder van ons moet Messi gaan schoppen, we moeten rouleren."

"Als we dat niet deden, was het veel te moeilijk om hem in bedwang te houden. We wilden hem niet breken, maar hem gewoon uit zijn ritme halen. Hem dwarszitten. Het was tactisch", aldus de 36-jarige Braziliaan, die veel complimenten uitdeelt aan de aanvaller van Barcelona. "Messi is ongelooflijk, nog verbazingwekkender dan Cristiano Ronaldo."

De middenvelder erkent dat de aanvaller van Juventus een ongekende sportman is en veel bijzondere prestaties heeft behaald, maar geeft aan dat Messi nog net iets beter is. "Cristiano kan vijf doelpunten maken, maar Messi kan vijf doelpunten maken én zorgt ervoor dat zijn teamgenoten ook scoren. Hij is completer", aldus de veteraan.