De Ligt zorgt voor kippenvel op Festa del papà; felicitaties overspoelen Ziyech

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Hakim Ziyech vierde donderdag zijn 27ste verjaardag. De aanvallende middenvelder van Ajax werd op social media overspoeld met felicitaties: bekende namen als Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Daley Blind, David Neres, Quincy Promes, Naci Ünüvar (allen Ajax), Brandley Kuwas (Al Nasr, ex-Heracles Almelo), Hamza Mendyl (Dijon), Lars Veldwijk (Jeonbuk Motors), Mehdi Carcela (Standard Luik), Achraf Hakimi (Borussia Dortmund), Justin Kluivert (AS Roma), Youssef En-Nesyri (Sevilla) en Garry Rodrigues (Fenerbahçe) stonden allen via Instagram Stories stil bij de verjaardag van Ziyech.





Het was donderdag Vaderdag in onder meer Italië (Festa del papà) en Spanje (Día del Padre). Beide landen worden op dit moment geteisterd door het coronavirus en Matthijs de Ligt maakte van de gelegenheid gebruik om het Italiaanse volk via Instagram een hart onder de riem te steken. ‘Dit is gericht aan alle vaders in Italië. Velen van jullie hebben mij gesteund en nu steun ik jullie! Allen bedankt voor het grootbrengen en beschermen van jullie geliefden. Vandaag denk ik aan jullie. Laten we onze families blijven steunen in zulke zware tijden’, zo schreef de verdediger van Juventus, die zijn emotionele post begeleidde met een oude foto van zichzelf en zijn ouders.





De vaders van onder anderen Francesco Totti (ex-AS Roma), Luca Toni (onder meer ex-Fiorentina) Nélson Semedo (Barcelona), Sergio Ramos, Dani Carvajal (beiden Real Madrid), Leonardo Bonucci (Juventus), Luís Figo (onder meer ex-Barcelona), Marco Verratti (Paris Saint-Germain) en Luca Pellegrini (Cagliari) werden specifiek in het zonnetje gezet.





Cristiano Ronaldo (Juventus), Lionel Messi, Luis Suárez (beiden Barcelona), Sergio Canales (Real Betis) en Cesc Fàbregas (AS Monaco) werden door hun partners geëerd op Instagram.





Ondertussen verzinnen spelers steeds creatievere work-outs om tijdens de coronacrisis fit te blijven. Bruno Alves (Parma) spande donderdag de troon. Houssem Aouar (Olympique Lyon) hield het iets soberder.