‘Ik vertelde Pogba toen al dat hij beter naar Spanje had kunnen gaan’

Paul Pogba ruilde Juventus in 2016 in voor Manchester United, de club waar hij ook een deel van zijn opleiding genoot. De Fransman wordt nu echter weer nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek uit Engeland en la Vecchia Signora zou een van de gegadigden zijn. Voormalig ploeggenoot Claudio Marchisio juicht een rentree van Pogba in Turijn toe, mocht het zo ver komen.

“Dat zou mij enorm blij maken. Ik vertelde hem toen al dat het een fout was om naar Manchester te gaan en dat hij eigenlijk naar Spanje had moeten gaan als hij echt toe was aan verandering”, vertelt Marchisio donderdag in gesprek met Tuttosport. “Dat gezegd hebbende, zou zijn terugkeer een extreem positieve ontwikkeling zijn.”

“Paul zou dan weer opbloeien in een omgeving waar hij van houdt en waar hij het meest verwend wordt. En hij zou Juventus ook veel kunnen geven, aangezien ze iemand zoals hij nodig hebben op het middenveld. Hij is een geweldige middenvelder”, gaat de clubicoon van Juventus verder. Marchisio speelde in het verleden 389 wedstrijden op het middenveld van de Italiaanse grootmacht en moet toegeven dat er momenteel ruimte voor verbetering is bij zijn oude club.

“De laatste tijd is er geen geweldige middenvelder opgestaan, het gaat altijd in cycli. De beste spelers van Juventus spelen op dit moment in de aanval of in de verdediging, al hebben ze ook een uitstekend middenveld. Het zit in die linie echter niet mee dit seizoen, door blessures en door de spelers die vertrokken zijn. Miralem Pjanic droeg het team tot en met januari wel op zijn schouders, hij was geweldig. En ik houd van Rodrigo Bentancur, maar hij moet nog groeien”, sluit Marchisio af.