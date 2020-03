Engeland en Wales diepbedroefd na overlijden Peter Whittingham (35)

Peter Whittingham is overleden, zo meldt Cardiff City donderdag via de officiële kanalen. De 35-jarige oud-middenvelder is overleden aan de gevolgen van een nare val in een pub in Barry. Whittingham lag al ruim een week in kritieke toestand in het ziekenhuis. "We zijn diepbedroefd", zo laat Cardiff City, van 2007 tot 2017 werkgever van Whittingham, weten.

Whittingham laat een vrouw en zoon achter. "We zijn met ons gedachten bij zijn vrouw Amanda, zijn jonge zoon en zijn familie. Peter was een familieman, iemand die voor een goede sfeer zorgde door zijn humor, warmte en persoonlijkheid. Als voetballer van onze club blonk hij uit in talent, sierlijkheid en nederigheid", aldus Cardiff City in een statement.

"Het verlies van Peter zal worden gevoeld in de stad, door de supporters en door iedereen die het plezier heeft gehad hem gekend te hebben. We houden van je, Peter. We zullen voor altijd aan je denken", zo besluit men. Whittingham speelde in totaal 459 wedstrijden voor Cardiff City, waarin hij 98 doelpunten maakte. Ook was hij actief voor Aston Villa, Burnley, Derby County en Blackburn Rovers.

Whittingham overleed aan de gevolgen van een lelijke val. Op 7 maart was de Engelsman met wat vrienden naar een pub in Barry gegaan om de rugbywedstrijd tussen Engeland en Wales in de Six Nations te bekijken. Rond tien uur 's avonds viel hij van de trap en liep hij ernstige verwondingen aan zijn hoofd op. Na bijna twee weken in het ziekenhuis is de voormalig jeugdinternational overleden.