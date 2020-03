Süper Lig als laatste grote Europese competitie stilgelegd

In tegenstelling tot een groot deel van de rest van Europa werd er in Turkije afgelopen weekend nog gewoon gevoetbald. Deze speelronde zal voorlopig echter de laatste zijn, aangezien de Turkse overheid vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft besloten om alle sporten voorlopig stil te leggen.

Het besluit van de Turkse bond om door te spelen wekte in de afgelopen dagen een storm van kritiek op en ook spelersvakbond FIFPro toonde zich zeer kritisch over de gang van zaken. “De hele wereld is in de ban van het coronavirus, maar in Turkije spelen we vrolijk verder. Ik vind het niet normaal. Jij?”, reageerde Istanbul Basaksehir-aanvaller Eljero Elia donderdagochtend nog in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Ook Trabzonspor-middenvelder John Obi Mikel toonde zich kritisch over de beslissing om de Süper Lig niet stil te leggen en hij koos er woensdag zelfs voor om zijn contract te laten ontbinden. “Ik wens jullie alle succes in de strijd om de Turkse landstitel. Het is een van de moeilijkste beslissingen die ik ooit heb moeten nemen, maar in de huidige situatie is het van cruciaal belang dat we voor onze familieleden zorgen, tijd met ze doorbrengen en ze beschermen. Er is meer in het leven dan voetbal. Ik voel me niet op mijn gemak en wil niet voetballen in deze situatie. Iedereen zou op dit moment, in deze zware tijd, thuis moeten zitten met familie en geliefden.”, lichtte hij toe in een verklaring op social media.

Na een ontmoeting tussen Minister van Jeugd en Sport Mehmet Muharrem Kasapoglu en de voorzitter van de Turkse voetbalbond is nu besloten om alle sporten voorlopig op de schorten: “Als gevolg van een evaluatie van het coronavirus, is besloten om het handbal, volleybal, basketbal en het voetbal voorlopig stil te leggen. De sport is een van de sectoren die het zwaarst getroffen wordt. Competities zijn stilgelegd in veel landen die de epidemie niet weten te controleren en de UEFA heeft ook besloten het EURO 2020 met een jaar op te schuiven”, reageert Kasapoglu in een verklaring.