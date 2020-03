Justin Kluivert blikt terug op ‘gek’ incident: ‘Dit is geen grap meer’

Het coronavirus grijpt om zich heen in de wereld. In Europa is vrijwel elke voetbalcompetitie opgeschort om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Italië is momenteel het gebied in Europa waar de meeste doden zijn geteld als gevolg van het coronavirus. Justin Kluivert, aanvaller van AS Roma, zit in quarantaine, en probeert er het beste van te maken.

De twintigjarige ex-Ajacied vertelt in gesprek met VTBL dat hij van dag tot dag leeft, net als de rest van Italië. "Want er kunnen elk uur veranderingen zijn. Daarom volg ik het nieuws op de voet. Via de WhatsApp-groep van de club, maar ook via Nederlandse media. De toespraak van Mark Rutte heb ik in z'n geheel gezien. Wat hij zei, zo moet je het doen, denk ik. Met z'n allen proberen dit virus te bestrijden."

Kluivert gaat niet meer de deur uit, vooral omdat hij het virus niet wil doorgeven aan anderen als hij het te pakken krijgt. "Ik kan levensgevaarlijk zijn, zonder dat ik het weet! Laten we thuisblijven, zoals aangeraden wordt. En de strikte regels naleven, hoe vervelend die misschien ook zijn", aldus Kluivert, die weet dat er tot voor kort nog grapjes werden gemaakt over het coronavirus. "Maar nu is het lachen wel voorbij", vervolgt hij.

De buitenspeler begon zich echt zorgen te maken toen wedstrijden, zoals het duel tussen Sevilla en AS Roma in de Europa League, werden afgelast. "Dat was heel gek, ja. We waren al bijna op het vliegveld om te gaan vertrekken. Toen kregen we te horen dat we niet mochten landen in Spanje. Het werd duidelijk: dit is geen grap meer. Nu weet iedereen hoe erg het is."

Kluivert zou niet terugkeren naar Nederland als dat was toegestaan, simpelweg omdat hij geen enkel risico wil nemen. De aanvaller is in Rome druk in de weer om fit te blijven. "De video's zet ik op Instagram, dus andere mensen hebben er wellicht ook wat aan. Ik wil niets weten van excuses, ik blijf keihard werken. Het is bepaald geen vakantie. Ik ben als profvoetballer toch een voorbeeld en ik wil de motivatie doorgeven."