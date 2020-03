Voetbal in Engeland lange tijd opgeschort door coronavirus

Tot 30 april zal er hoe dan ook geen voetbal worden gespeeld in Engeland, zo meldt de EFL donderdagmiddag. Donderdag hebben alle partijen gesproken over de voortgang van het voetbal in Engeland vanwege het coronavirus en men heeft bepaald dat het sowieso onverstandig is om eerder dan eind april verder te gaan met de diverse competities, waaronder de Premier League.

Er zal in ieder geval de komende zes weken geen voetbal worden gespeeld in Engeland, maar mogelijk duurt deze periode nog wat langer. De Premier League maakt donderdag samen met de FA en EFL bekend dat de eerdere regel dat het seizoen om 1 juni beëindigd moet zijn, is geschrapt. Men maakt in een statement duidelijk dat het seizoen 2019/20 hoe dan ook afgerond zal worden.

Löw: 'Lijkt wel alsof de aarde zich verzet tegen ons gedrag'

"We trekken samen op om mogelijkheden te vinden om het seizoen 2019/20 voort te kunnen zetten én om alle Engelse en Europese wedstrijden af te werken zodra het veilig genoeg is. We hebben de UEFA dan ook gesteund in het besluit om het EK uit te stellen om ruimte te maken op de voetbalkalender", zo klinkt een deel van het statement van onder meer de Premier League.

Eerder werd de competitie al stilgelegd tot minstens 3 april, maar nu wordt deze periode verlengd tot eind april. Er zijn nog negen speelrondes te gaan in de Premier League. Liverpool gaat momenteel fier aan kop in de hoogste Engelse divisie en is bijna landskampioen. The Reds koesteren een voorsprong van 25 punten op nummer twee Manchester City, dat wel een duel minder heeft gespeeld dan Liverpool.

Naast Engeland zal er ook in België tot begin mei niet gevoetbald worden, zo laat de Belgische voetbalbond donderdagmiddag weten. De clubs die door deze maatregel in de financiële problemen komen, worden tegemoet gekomen door de KBVB. De bond heeft aangegeven dat de clubs drie maanden uitstel van betaling van de bondsbijdragen krijgen om te kunnen overleven.