‘Hirving Lozano moet wijken om miljoenen voor vervanger op te leveren’

Napoli betaalde PSV afgelopen zomer veertig miljoen euro voor Hirving Lozano, maar van een geslaagd huwelijk is nog geen sprake. De Mexicaan maakte in de Serie A in zestien wedstrijden pas twee doelpunten en moet met name sinds het aantreden van trainer Gennaro Gattuso genoegen nemen met een bijrol. La Gazzetta dello Sport meldt donderdag dan ook dat de kans groot is dat Lozano na dit seizoen plaats moet maken.

Napoli zou Jeremie Boga bovenaan zijn verlanglijstje voor volgend seizoen hebben gezet en de enkelvoudig international van Ivoorkust speelt net als Lozano links voorin. I Partenopei hebben al een bedrag van twintig miljoen euro gereserveerd om de 22-jarige Boga over te kunnen nemen van Sassuolo, maar hopen deze som te kunnen verhogen met een deel van het geld dat Lozano op moet brengen. De aanvaller werd eerder al in verband gebracht met een overstap naar Everton, waar hij in Carlo Ancelotti de manager zou treffen die hem naar Napels haalde.

Napoli moet wel hopen dat Chelsea mee wil werken aan een verhuizing van Boga. De linksbuiten ruilde de jeugdopleiding van the Blues bijna twee jaar geleden in voor Sassuolo en Chelsea heeft de optie om elk bod op Boga te evenaren. Als de Londenaren ervoor kiezen om hem terug te halen naar Londen, staat Napoli daardoor in principe machteloos.

Boga is overigens niet het enige transferdoelwit voor aankomende zomer. Napoli zet ook vol in op de komst van Olympiacos-linksback Kostas Tsimikas, die voor om en nabij de vijftien miljoen ingelijfd kan worden. De Italianen dromen daarnaast van een deal met Real Madrid voor Luka Jovic, maar de door de Koninklijke gevraagde vraagprijs van veertig miljoen vormt waarschijnlijk een fors obstakel.