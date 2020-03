Derksen: ‘Wij vinden het jammer, voor Talpa is het een ramp’

De coronacrisis teistert de voetbalwereld, waardoor de UEFA heeft besloten het EK naar de zomer van 2021 te verplaatsen. Zodoende komt er ook een streep door VI Oranje, het programma van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen dat deze zomer op de rol stond. Derksen wil echter niet klagen, aangezien er grote problemen zijn.

"Ik kom de zomer wel door", reageert de analist voor de camera van Veronica Inside. "Voor mij zijn het allemaal luxeproblemen. Ik heb me erbij neergelegd. Wat er ook fout gaat, ik maak me er niet druk om, want ik heb de regie niet. Het EK gaat niet door, de bekerfinale gaat niet door... Maar het zijn probleempjes die nergens om gaan. Het EK komt een jaar later en die bekerfinale komt wel."

Van der Sar: 'Door uitstel EK hopelijk tijd om competities af te ronden'

"Er zijn heel veel mensen die wel echte problemen hebben en daarom wil ik niet zeuren over een EK dat een jaar opschuift. Kom op zeg, waar hebben we het over?", stelt Derksen, die denkt dat de verplaatsing van het toernooi goed uitkomt voor Oranje. Zo kan bondscoach Ronald Koeman volgend jaar beschikken over talenten die nu nog een jaar kunnen rijpen.

"Koeman was met al die twijfelaars, zoals Ryan Babel en Luuk de Jong, dadelijk afgereisd, en we hebben begenadigde talenten die nog net niet rijp zijn voor het grote werk. Memphis Depay heeft ook nog een jaar om in vorm te komen. Het feit dat het EK afgelast is, is een teken dat wij een jaar later het EK gaat winnen", zegt Derksen, die niet jammert over het niet doorgaan van VI Oranje.

"Dat vinden Van der Gijp, Wilfred en ik jammer, maar het is niet meer dan jammer. Maar voor Talpa is het een ramp, want dat is een hele maand een dagelijkse uitzending met verkochte reclameblokken. Dus zakelijk is het een ramp, maar voor ons persoonlijk... Dat komt een jaar later wel. Jammer, maar niet meer dan jammer", besluit de voetbalanalist.