Arsenal mengt zich in strijd om ‘man van 90 miljoen’

AC Milan is van plan om spoedig afscheid te nemen van Alessio Romagnoli. De verdediger drukt met zijn salaris op de begroting van i Rossoneri en wordt begeerd door Chelsea, Juventus en Tottenham Hotspur. (Diverse Italiaanse media)

Er wordt op het moment door verschillende partijen met Bayer Leverkusen gesproken over Kai Havertz. Een van de geïnteresseerden is Bayern München, dat de vraagprijs van honderd miljoen euro wel te gortig vindt. (Sport1)