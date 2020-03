Revelatie KKD: ‘Door The Gamechangers eet ik alleen in het weekend nog vlees’

In 'Kijkje in de Keuken' bezoekt presentator Mounir Boualin opvallende spelers uit de Keuken Kampioen Divisie en interviewt ze in de keuken van hun club. Wat maakt hun club zo bijzonder, hoe is het voetballen in de KKD en hoe ziet hun privéleven eruit? Ditmaal is Mounir te gast bij Gijs Smal, de linksback van FC Volendam die dit seizoen een behoorlijke moyenne heeft. Hij vertelt onder meer over zijn aangepaste dieet sinds hij de documentaire 'The Gamechangers' heeft gezien, de invloed op de muziek in de kleedkamer van bestuurslid Jan Smit en zijn ambities na dit seizoen.

Bekijk de video hieronder of blijf op de hoogte en abonneer op ons YouTube-kanaal!