FOX Sports en Ziggo Sport gooien het roer noodgedwongen radicaal om

De crisis die het coronavirus met zich meebrengt zorgt ook bij FOX Sports en Ziggo Sport voor de nodige problemen. Beide sportzenders zijn gedwongen om de programmering drastisch aan te passen, daar in vrijwel alle landen de competities zijn stilgelegd. Ziggo Sport laat Peptalk maandag vervallen, maar handhaaft Rondo met een lege studio zonder publiek.

Om de programmering rond te krijgen zal Ziggo Sport nieuwsitems blijven maken over buitenlandse voetbalcompetities. “En we gaan de kijkers oproepen welke sportitems of wedstrijden zij graag willen terugzien”, reageert een woordvoerder tegenover het Algemeen Dagblad. FOX Sports heeft die stap al gezet. “We zenden dagelijks om 14.30 uur - en in het weekend op de gebruikelijke Eredivisie-tijdstippen - een ‘classic match’ uit. Memorabele voetbalwedstrijden waar iedere voetballiefhebber enthousiast van wordt. Afgelopen weekend was dat ontknoping van 2007. Daar kregen we veel positieve reacties”, zo vertelt een woordvoerder van de sportzender.

FOX zendt zaterdag vanaf 18.30 uur de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Heracles Almelo van 7 oktober 2007 uit. De thuisploeg won met 9-0, mede door 7 goals van Alfonso Alves. “De affiches van zaterdag kwart voor negen en zondag half drie kunnen de fans zelf bepalen door op donderdag en vrijdag te stemmen op hun favoriet via de social media kanalen”, aldus de zegsman, die benadrukt dat de zender 24 uur per dag blijft uitzenden en onder meer teruggrijpt naar oude documentaires.

FOX Sports weet niet of de coronacrisis hen abonnees gaat kosten. “Ook omdat een abonnement op FOX Sports wordt afgesloten bij de tv-aanbieders. Maar wat in deze een belangrijk signaal is, is dat de UEFA het EK 2020 heeft verplaatst met als belangrijkste reden ruimte te willen bieden aan de nationale competities”, zo klinkt het. "Enerzijds is een zomer zonder EK natuurlijk een gemis, maar tegelijkertijd biedt het voor dit lopende seizoen weer perspectief op een rollende Eredivisie-bal en een waardig einde van het seizoen.”