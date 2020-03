Raiola ontvouwt plannen: ‘Ik wil daar graag een speler naartoe brengen’

Er wordt al lange tijd gespeculeerd over de toekomst van Paul Pogba. De Franse middenvelder van Manchester United wordt hevig in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid, maar zaakwaarnemer Mino Raiola benadrukt in gesprek met Marca dat hij zich nog vooral op the Red Devils concentreert. De belangenbehartiger spreekt wel de ambitie uit om komende zomer een van zijn spelers naar Real Madrid te brengen.

“Paul beleeft een moeilijke tijd. Maar laat me duidelijk zijn, aangezien ze in Engeland nogal gevoelig zijn: Pogba concentreert zich op Manchester United, met wie hij het seizoen tot een goed einde wil brengen. Hij wil terugkomen in het team en met Manchester United de Champions League bereiken”, geeft Raiola te kennen. Zinédine Zidane, trainer van Real Madrid, is een groot fan van Pogba en wenst hem nog altijd aan zijn selectie toe te voegen, ondanks dat de clubleiding van de Koninklijke niet volledig overtuigd zou zijn. Tot dusver heeft Real Madrid echter nog niet ‘de laatste stap’ gezet.

Het contract van Pogba bij Manchester United loopt nog tot medio 2021, waardoor de Engelse topclub hem in principe komende zomer moet verkopen om een transfersom aan hem over te houden. “Je kan niet zeggen wat er zal gebeuren. Er was belangstelling, maar het was niet mogelijk. Wat er vorig jaar gebeurd is, telt nu niet meer. We moeten zien hoe het gaat lopen”, reageert de belangenbehartiger van Pogba, die dit seizoen pas acht officiële wedstrijden voor Manchester United speelde. Raiola benadrukt overigens dat hij momenteel een uitstekende relatie heeft met Real Madrid.

“Ik heb heel goed contact met José Ángel Sánchez (algemeen directeur, red.) en ik vind het mooi om met hem over voetbal te praten, omdat zijn mening me interesseert. Ik hoop dat ik op een dag een geweldige voetballer naar Real Madrid kan brengen. Alphonse Aréola speelt nu weliswaar op huurbasis voor Real Madrid, maar ik wil er graag definitief een speler naartoe brengen en dat ga ik deze zomer proberen. Het zou een eer zijn voor mij en mijn spelers, omdat Real Madrid een geweldige club is”, vertelt Raiola. Een van zijn spelers die nu wordt gelinkt aan de Koninklijke, is Erling Braut Haland. Marca benadrukt overigens dat Real Madrid nog niet in de markt is voor de Noorse spits, die een afkoopclausule van 75 miljoen euro bij Borussia Dortmund heeft en pas in januari werd overgenomen van Red Bull Salzburg.

“Hij is een kroonjuweel, het is mooi om hem te zien spelen en te constateren dat hij iedere wedstrijd beter wordt. Niemand had gedacht dat hij zich op deze manier zou aanpassen bij Borussia Dortmund, een team dat in de Champions League en de Bundesliga speelt. Het is niet gemakkelijk om van Oostenrijk naar Duitsland te gaan en direct dit niveau te laten zien”, klinkt het lovend. “Hij zal voor de nodige tijd bij Borussia Dortmund blijven. Het is waar dat hij een speler is die zich razendsnel aanpast. Ik had niet gedacht dat dit het juiste moment was om Red Bull Salzburg te verlaten, maar ik denk niet dat hij Borussia Dortmund komende zomer al zal verlaten.”