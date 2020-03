AC Milan-spits Rafael Leão moet 16,5 miljoen betalen aan oude club

Rafael Leão moet een bedrag van 16,5 miljoen euro terugbetalen aan Sporting Portugal, zo schrijft A Bola. De twintigjarige spits, tegenwoordig in dienst van AC Milan, liet in de zomer van 2018 eenzijdig zijn contract ontbinden, nadat het trainingscomplex van Sporting was aangevallen door hooligans. Leão maakte transfervrij de overstap naar Lille OSC, maar de Portugese topclub heeft het er niet bij laten zitten en uiteindelijk via het Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) gedeeltelijk zijn gelijk gehaald.

Leão doorliep de jeugdopleiding van Sporting en speelde uiteindelijk vijf wedstrijden in de hoofdmacht, tot hij de Portugese topclub bijna twee jaar geleden achter zich liet. Hooligans van Sporting vielen in mei 2018 het trainingscomplex binnen, waarbij verschillende spelers werden aangevallen en gewond raakten. Os Leões kregen vervolgens te maken met een leegloop, omdat de nodige spelers door de aanval recht meenden te hebben op contractontbinding. Leão was een van hen en maakte uiteindelijk transfervrij de overstap naar Lille OSC, zonder dat de Franse club een overeenstemming had met Sporting.

In dienst van Lille OSC was Leão goed voor 8 doelpunten en 2 assists in 26 officiële wedstrijden, waarmee hij een transfer naar AC Milan verdiende. I Rossoneri maakten een bedrag van 35 miljoen euro over naar Frankrijk voor de Portugese spits. Ondertussen was Sporting al bezig om een compensatie los te krijgen en daarvoor wendde men zich tot de FIFA, maar de wereldvoetbalbond achtte zichzelf in deze zaak niet ‘competent’ genoeg om een oordeel te vellen. Het geschil moest door een Portugese instantie worden opgelost, waardoor Lille OSC in ieder geval vrijuit gaat.

Het TAD moest uiteindelijk een uitspraak doen in het geschil tussen Leão en Sporting. De club verlangde een bedrag van 45 miljoen, terwijl de spits op zijn beurt 100.000 euro wilde zien voor ‘morele intimidatie’. Het TAD heeft nu uiteindelijk besloten dat Sporting een compensatie van 16,5 miljoen, de transferwaarde van Leão op het moment van zijn vertrek, moet krijgen. Tegelijkertijd is ook Leão gedeeltelijk in het gelijkgesteld, want hij kan een bedrag van 40.000 euro tegemoet zien.