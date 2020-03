Elia baalde van boodschap Troost: ‘Echt jammer, want ik houd van die club’

Eljero Elia is bezig aan zijn laatste seizoen bij Istanbul Basaksehir. De 33-jarige aanvaller heeft een aflopend contract bij de Turkse topclub en wil niet verlengen. Afgelopen zomer stond hij al open voor een vertrek uit Turkije en ook in januari was er interesse, maar zijn werkgever werkte niet mee.

In januari was er volop interesse in Elia. Bij Club Atlético Talleres kon hij de eerste Nederlandse speler in de Argentijnse competitie worden. “Er viel gewoon niet over te praten. In de zomer kan ik wel gaan en staan waar ik wil”, zegt Elia in gesprek met het Algemeen Dagblad. “En ik wil nog wel een paar jaar lekker voetballen. Ik ben fit. Nederland? Dat zou kunnen, maar hoeft niet per se. Afgelopen zomer was Feyenoord heel duidelijk: er was van hun kant geen enkele interesse, zei die technisch directeur (Sjaak Troost, red.) toen op de televisie. Echt jammer, want ik houd van die club.”

“Maar er is meer dan Rotterdam”, vervolgt Elia, die eerder al voor onder meer ADO Den Haag, FC Twente, Hamburger SV, Juventus en Southampton speelde. “Ik wil er ook niet al te veel over zeggen, ik ben bezig met een documentaire. Daarin vertel ik het hele verhaal van mijn loopbaan. We brengen hem in eigen beheer uit, gewoon op YouTube. Daarin komt alles aan bod. Over hoe het afgelopen zomer ging, wat ik nu meemaak in Turkije, alles.”

Voordat hij aan een transfer kan denken, moet hij net als de rest van de wereld door de coronacrisis heen. In tegenstelling tot vrijwel alle competities in Europa, wordt er in de Turkse Süper Lig gewoon gevoetbald. “Dit is voor iedereen een meer dan vervelende tijd en uiteraard vooral voor de mensen die besmet zijn geraakt. Het is weer eens duidelijk geworden dat gezondheid het allerbelangrijkste is. Ik kan niet wachten tot alles achter de rug is en het weer een beetje normaal wordt. Maar ja, wie denkt dat niet?”, aldus Elia.