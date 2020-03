‘Ivan Rakitic heeft volgende bestemming gekozen en levert salaris in’

Ivan Rakitic is zo goed als zeker bezig aan zijn laatste seizoen bij Barcelona. De Kroatische middenvelder prijkt donderdag op de voorpagina van Sport, dat hem linkt aan een terugkeer naar Sevilla. De Kroatische middenvelder heeft een contract tot medio 2021 in het Camp Nou en zijn huidige werkgever is bereid om mee te werken aan een transfer. Rakitic heeft diverse aanbiedingen, maar het is zijn wens om zijn loopbaan af te sluiten in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Rakitic beseft volgens de krant dat zijn rol bij Barcelona na dit seizoen is uitgespeeld en hij beter op zoek kan naar een nieuwe club. Naar verluidt is het nu zijn prioriteit om terug te keren bij de club waar hij tussen 2007 en 2011 onder contract stond. Dat hij een deel van zijn salaris zal moeten inleveren neemt hij op de koop toe. Barcelona heeft al met Rakitic gesproken over een oplossing voor zijn situatie, die sinds de komst van Frenkie de Jong minder rooskleurig is geworden. In Catalonië zal hij volgend sezoen geen rol van betekenis meer spelen en een nieuw contract zit er dan ook niet in.

Sport schrijft dat Barcelona en Sevilla al een gesprek hebben gehad over een eventuele transfer van Rakitic. De onderhandelingen bevinden zich nog in de beginfase en uitzicht op een deal is er dan ook nog niet. De nummer drie van LaLiga heeft de interesse kenbaar gemaakt en wacht nu op een antwoord van Barcelona over de vraagprijs, waarna de clubleiding een bod zal neerleggen in het Camp Nou. Zes jaar geleden stapte voor achttien miljoen euro over van Sevilla naar Barcelona en de verwachting is dat de transfersom nu hoger zal liggen voor de 32-jarige middenvelder.

Met name na het WK van 2018 was er veel serieuze belangstelling voor Rakitic, maar destijds wilde Barcelona hem niet laten gaan. De kaarten zijn inmiddels anders geschud en de verwachting is dat in de komende weken een akkoord zal worden bereikt. Zo komt er naar alle waarschijnlijkheid een einde aan het dienstverband van Rakitic bij Barcelona, de club waarmee hij onder meer de Champions League won en vier keer landskampioen werd.