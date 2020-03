Dumfries speelt speciale rol: ‘Ze zitten in Eindhoven en kunnen nergens heen’

Door de uitbraak van het coronavirus is de voetbalwereld volledig tot stilstand gekomen. De Eredivisie is in ieder geval tot 12 april stilgelegd, al is het de vraag of de bal tegen die tijd weer kan gaan rollen. Denzel Dumfries spreekt in een interview met het Eindhovens Dagblad van een ‘lastige tijd’, waarin de aanvoerder van PSV zich heeft ontfermd over zijn buitenlandse ploeggenoten.

Dumfries merkt dat alles sinds de uitwedstrijd van PSV tegen FC Groningen (0-1 zege) razendsnel veranderd is. “Eerst geen wedstrijden, daarna geen trainingen meer en ook ging het voetbal er wekenlang uit. Daarvoor kun je alleen maar begrip hebben. Gezondheid staat op één en bij mij ook bovenaan. Wat wij nu bij PSV meemaken, is heel beperkt in vergelijking met mensen die echt getroffen zijn. De beelden uit Italië zijn verschrikkelijk. Het is een moorddadig virus. Een monster. Dan is voetbal maar even ‘gewoon’ sport”, zegt de verdediger.

“We hebben op de voetbalkalender momenteel geen invloed. Die wordt voor ons bepaald. Het virus onder controle krijgen is waar het nu om gaat en wanneer het voetbal weer begint, horen we daarna wel. Ik ben nog steeds 24/7 professional, dat zeker. Dat wil ik ook delen met de supporters, bijvoorbeeld door een aantal oefeningen te laten zien”, gaat Dumfries verder. Hij vertelt dat hij op een veldje probeert te trainen en af en toe een rondje gaat joggen, al vindt hij het belangrijk nu vooral even afstand te houden van bijvoorbeeld kinderen.

De afgelopen tijd heeft Dumfries wel het nodige contact gehouden met zijn ploeggenoten. In dat opzicht vertolkt de aanvoerder een bijzondere rol binnen de selectie van PSV. “Ik probeer er voor de buitenlandse jongens te zijn. Ze zitten in Eindhoven en kunnen nergens heen. Het is belangrijk om ze er online bij te betrekken, omdat we nu niet even de stad in kunnen gaan. Ik vraag vaak of ze het goed volhouden en probeer ze steun te geven. Zelf heb ik mijn familie in Nederland, maar sommige spelers zijn hier in hun eentje en dat is niet makkelijk. Ik voel het als mijn verantwoordelijkheid om af en toe met ze te Facetimen. Aanvoerder blijf ik ook nu.”