‘Man United slaat grote slag met 32 miljoen en weeksalaris van 110.000 euro’

Manchester United gaat Borussia Dortmund toch aftroeven in de strijd om Jude Bellingham, zo schrijft de Daily Mirror. De zestienjarige middenvelder heeft onlangs een bezoek gebracht aan Carrington, het trainingscomplex van de Engelse topclub, en dat heeft hem voorlopig in de richting van the Red Devils gemanoeuvreerd. Indien Manchester United erin slaagt om Bellingham binnen te halen, wordt er hele rits Europese topclubs afgetroefd.

BILD kwam begin deze maand met het bericht dat Bellingham op weg was naar Borussia Dortmund, dat met een bedrag van 35 miljoen euro bereid was om zijn clubrecord te breken. Nu meldt de Daily Mirror echter dat Manchester United de beste papieren om de jonge middenvelder binnen te halen. Ondanks de crisis door de uitbraak van het coronavirus werden Bellingham en zijn ouders afgelopen week uitgebreid door verschillende vertegenwoordigers van Manchester United, onder wie Ed Woodward, rondgeleid op Carrington.

Engeland in de ban van Jude Bellingham, het grootste talent na Wayne Rooney

Lees artikel

Normaal gesproken is er nauwelijks toegang tot het trainingscomplex van Manchester United, dat alleen de deuren opent voor spelers van de hoofdmacht en staf. De clubleiding van the Red Devils is bereid zich op korte termijn bij Birmingham City te melden met een totaalbedrag van omgerekend 32 miljoen euro: een vaste transfersom van 21 miljoen, die door bonussen nog met 11 miljoen kan oplopen. Birmingham City is bereid om mee te werken aan een vertrek van Bellingham, mits het juiste bedrag op tafel komt. Voor Bellingham ligt in Manchester een contract met een weeksalaris van 106.000 euro klaar.

Bellingham beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij Birmingham City en speelde tot dusver 35 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 3 assists. Het is niet onopgemerkt gebleven, want de jeugdinternational van Engeland werd de afgelopen tijd gelinkt aan zo’n beetje de gehele Europese top. Naast de Engelse topclubs Chelsea, Liverpool, Manchester City en Arsenal, werden ook Barcelona en Real Madrid genoemd als belangstellenden voor Bellingham.