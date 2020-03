Björn Kuipers beleeft heftige tijd: ‘Iedereen heeft de filmpjes gezien'

Björn Kuipers is behalve internationaal topscheidsrechter in de Eredivisie ook eigenaar van supermarkten in Oldenzaal en Denekamp. Ook voor de 46-jarige arbiter zijn het vreemde tijden. Terwijl de voetbalcompetities zijn stilgelegd, is hij meer dan ooit aanwezig in Jumbo Kuipers. “Omdat er helemaal geen voetbal is en omdat de situatie daarom vraagt”, zo legt hij uit.

Kuipers zegt zich momenteel meer supermarkteigenaar dan scheidsrechter te voelen. Het zijn drukke tijden, want vanwege de uitbraak van het coronavirus is het voor Kuipers en zijn team strijden tegen de lege schappen. “Inmiddels vallen de uren wel weer mee, maar toen vrijdag de gekte op gang kwam, was het wel even aanpoten”, vertelt hij in De Telegraaf. “Na de persconferentie van premier Rutte op donderdagmiddag merkte je al dat de consument nerveus werd. Iedereen heeft vrijdag wel de filmpjes en foto’s op internet gezien. Ook onze supermarkten stonden volledig op zijn kop.”

Net als in de rest van Nederland en Europa waren bepaalde producten bijzonder in trek bij de consument. “Er was een run op bepaalde productgroepen, zoals soepen, schoonmaakmiddelen, diepvriesproducten, zoals pizza’s, zeepjes en toiletpapier. Alles vloog over de toonbank en dat leidde tot veel lege schappen”, vervolgt Kuipers, die wel begrijpt dat consumenten groot zijn gaan inslaan. “Het werd in twee opzichten een domino-effect. De mensen die voor een pakje vlees kwamen, zagen anderen hun hele karretje volgooien en besloten ook maar veel meer in te slaan dan aanvankelijk gepland. En klanten die voor een Unox-rookworst kwamen, maar net te laat waren, wilden een Jumbo-rookworst. Omdat ook daarvan net de laatste was verkocht, gingen ze naar huis met blikken knakworsten. Op een gegeven moment was er geen pakje, zakje of blikje vlees meer te krijgen.”

Hoewel het hard werken is voor Kuipers en zijn team, heeft hij kijkend naar de omzet weinig reden tot klagen. “Het waren drie, vier heel heftige dagen. En het is vervelend als je vaste klanten door hamsteraars overal naast grijpen. Ik was blij met de boodschap van de overheid dat hamsteren niet nodig is. En blij dat dit besef tot de mensen doordrong”, aldus Kuipers, die maatregelen heeft getroffen om zijn personeel extra te berschermen. “Bij de kassa’s zijn schermen van plexiglas geplaatst, de medewerkers hebben handschoenen aan en wassen geregeld hun handen. In de winkels hangen pompjes met desinfecterende vloeistof en doekjes om de handvatten van de winkelwagentjes mee af te vegen.”