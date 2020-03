Contractnieuws bij Feyenoord: ‘Uiteraard ben ik wel erg blij dat ik blijf'

Feyenoord heeft de optie in het aflopende contract van John de Wolf gelicht, zo bevestigen de Rotterdammers via de officiële kanalen. Daardoor is de verbintenis van de assistent-trainer met twee seizoenen verlengd, wat betekent dat hij voorlopig tot medio 2022 vastligt in Rotterdam-Zuid. De Wolf had donderdagochtend in het Algemeen Dagblad al bevestigd dat hij zou aanblijven, waarna Feyenoord het nieuws enkele uren later ook heeft gecommuniceerd.

“Het klopt dat ik langer als assistent-trainer aan deze mooie club verbonden blijf. Maar zowel de club als ik vond het totaal niet gepast om hier in de huidige situatie, met alle problemen die dat in het land en de wereld geeft, meer ruchtbaarheid aan te geven”, geeft De Wolf te kennen in gesprek met het Algemeen Dagblad. Het was aanvankelijk de bedoeling dat Feyenoord en De Wolf in aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax, die in eerste instantie komende zondag op het programma stond, het nieuws bekend zouden maken.

“Maar daar hebben we dus van afgezien. Uiteraard ben ik wel erg blij dat ik na dit seizoen gewoon bij Feyenoord blijf”, verklaart de oud-verdediger. De Wolf arriveerde in oktober in het kielzog van Dick Advocaat als assistent-trainer bij Feyenoord. Op de website van de Rotterdammers laat hij weten: "Nu het dan toch via andere kanalen naar buiten is gekomen wil ik er graag wel over kwijt dat ik uiteraard heel blij ben dat ik nog langer als assistent-trainer aan deze mooie club verbonden blijf."

Eerder deze maand verlengde ook keeperstrainer Khalid Benlahsen zijn contract bij Feyenoord met twee jaar, terwijl assistent Said Bakkati een doorlopende verbintenis heeft. Het is alleen nog de vraag of Advocaat en diens andere assistent Cor Pot na dit seizoen aanblijven. Het was in eerste instantie de bedoeling dat Advocaat eind maart een beslissing zou nemen, maar door de coronacrisis lijkt dit besluit vertraging te hebben opgelopen.