Eljero Elia doet boekje open over vreemde situatie: ‘Het boeit me niet’

Eljero Elia vindt het ronduit belachelijk dat de Turkse competitie nog altijd niet stilligt, terwijl vrijwel alle andere Europese competities zijn opgeschort vanwege het uitgebroken coronavirus. De 33-jarige buitenspeler van Istanbul Basaksehir is van mening dat ook de Turkse Süper Lig beter op een ander moment hervat kan worden. “Natuurlijk hadden we hier in Turkije ook moeten stoppen met voetballen”, zegt de dertigvoudig Oranje-international.

“De hele wereld is in de ban van het coronavirus, maar in Turkije spelen we vrolijk verder. Ik vind het niet normaal. Jij?”, reageert Elia in een interview met het Algemeen Dagblad. De aanvaller staat met zijn club in punten gelijk met koploper Trabzonspor. In tegenstelling tot anderen kijkt Elia verder dan het sportieve succes. “Maar dat neemt niet iedereen je in dank af. John Obi Mikel van Trabzonspor zei dat hij liever niet had gespeeld afgelopen weekeinde. Maar op veel begrip kon hij niet rekenen. Hij is nu ook weg bij Trabzonspor. De mensen van zijn club zeiden: 'Ben je gek of zo? We kunnen voor het eerst in jaren weer kampioen worden, niemand kan nu toch stoppen?'”

Mikel en Elia zijn niet de enigen die de competitie graag stilgelegd zien worden. “De Colombiaan Falcao wilde ook niet meer bij Galatasaray. Er is meer dan voetballen, toch? De restaurants zijn hier nu ook dicht. Dat is toch niet zomaar, lijkt mij”, aldus Elia. “Maar de voetballers trainen en spelen door. Terwijl er toch serieus iets aan de hand is in de wereld. Ja, ze ontsmetten dagelijks de straten in Istanbul. Zou dat genoeg zijn, denk jij? Ik ga helemaal nergens meer naartoe als ik van de training terugkom.”

Elia kent toch al niet de beste periode in Turkije. In de Europa League ontbrak hij laatst plots in de wedstrijdselectie voor de wedstrijd tegen FC Kopenhagen. Volgens de speler gaat het om ‘een politiek spelletje’. De club wil het aflopende contract van Elia graag verlengen, maar dat ziet hij zelf niet zitten. “Opeens zat ik hier op de tribune, zonder uitleg”, aldus de ex-speler van onder meer FC Twente, Hamburger SV en Feyenoord. “Tegen Trabzonspor zat ik zondag weer op de bank, maar ik hoefde niet warm te lopen of in te vallen. Ik speelde lange tijd alles, iedereen was tevreden. Nu is alles veranderd. Dan kun je je mond stijf dichthouden, maar iedereen weet hoe ik ben. Het boeit me niet.”

De voormalig jeugdspeler van ADO Den Haag en Ajax is bezig aan zijn laatste seizoen in Turkije. “Weet je wat het is? Ik heb altijd gezegd: als het met mijn kinderen goed gaat, dan gaat het met mij ook goed. En dat is zo. Maar nu, met het niet meer in de basis staan en vooral het coronavirus, is het toch een beetje aftellen geworden”, besluit hij.