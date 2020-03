Donderdag, 19 Maart 2020

Juventus gaat AC Milan 45 miljoen euro bieden

Napoli en Internazionale zijn elkaars concurrenten in de strijd om Matteo Pessina. De talentvolle spelmaker is dit seizoen een van de smaakmakers van Hellas Verona, maar Atalanta is zijn eigenlijke werkgever. (Sky Italia)

Internazionale zit niet te wachten op Arturo Vidal, Ivan Rakitic en/of Rafinha als wisselgeld in een eventuele deal met Barcelona over Lautaro Martinez. De Italianen willen liever méér geld én Carles Aleña of Jean-Clair Todibo. (Sky Italia)

Clubs uit de Premier League én Juventus bereiden een bod van 45 miljoen euro op Theo Hernández voor. AC Milan heeft niet de intentie om de linksback, die voor 20 miljoen euro overkwam van Real Madrid, te verkopen. (Corriere dello Sport)

Dries Mertens en Napoli hebben overeenstemming over een contractverlenging tot medio 2022 bereikt. Na deze periode is de aanvaller annex Belgisch international verzekerd van een plek in het organigram van de club. (Corriere dello Sport)

Red Bull Salzburg gaat in de zomer waarschijnlijk opnieuw voor een fiks bedrag een speler verkopen. Dominik Szoboszlai, die wordt gevolgd door Juventus, Arsenal en Lazio, moet volgens de Oostenrijkers zeker 35 miljoen euro kosten. (Tuttosport)