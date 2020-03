Vijf Serie A-clubs trainen maandag ondanks recordaantal doden door corona

Cagliari, Lazio, AC Milan, Lecce en Udinese hervatten maandag al de training. De spelers zullen in kleine groepjes worden onderverdeeld om de huidige regels voor de onderlinge afstanden tussen mensen zo veel mogelijk te respecteren en de gezondheid van de voetballers te beschermen.

Sassuolo begint volgende week woensdag weer met trainen; een dag later stappen Hellas Verona en Parma het trainingsveld op. Brescia begint op 29 maart, terwijl de rest van de clubs nog geen beslissing heeft genomen. De aankondiging om weer te gaan trainen komt op een opmerkelijk moment, omdat woensdag een recordaantal van 475 mensen in Italië is overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Italiaanse Premier Conte: 'Serie A tot 3 april stilgelegd'

Italië is in de wereld na China het zwaarst getroffen land door het coronavirus. Het aantal doden bedroeg woensdag bijna 3000, terwijl ruim 35.000 mensen besmet zijn. Ondanks het feit dat de coronacrisis in Italië nog lang niet voorbij is, vinden de clubs het tijd om weer in training te gaan.

De Italiaanse spelersvakbond (AIC) is het daar niet mee eens. Volgens de AIC is het nog veel te vroeg om de voetballers weer het veld op te sturen. “We hebben het gedrag van bepaalde clubs, die spelers willen laten trainen tijdens deze dagen, aan de kaak gesteld. Spelers zouden in deze situatie thuis moeten blijven”, benadrukte voorzitter en oud-voetballer Damiano Tommasi woensdag.

Vincenzo Spadafora, de minister van Sport van Italië, kijkt hoopvol naar de nabije toekomst. Hij gaat er nog altijd van uit dat de Serie A voltooid kan worden en noemde zaterdag 2 mei daarbij als hervattingsdatum. “De Italiaanse competitie kan op 2 mei hervat worden, daar hopen we op. We gaan bekijken of we toeschouwers kunnen toelaten, of dat we achter gesloten deuren moeten spelen. We moeten ook rekening houden met de Champions League en de Europa League, die in het nieuwe schema ingepast zullen worden.” Negen dagen geleden kwam de Serie A stil te liggen, toen de immense omvang van de uitbraak van het coronavirus in Italië duidelijk was geworden.