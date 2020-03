The Guardian loopt vooruit op meeting en voorspelt afloop Premier League

De vertegenwoordigers van de twintig Premier League-clubs overleggen donderdag vanaf 11.30 uur (Nederlandse tijd) over de afloop van het huidige seizoen. Het belangrijkste doel van de clubs is volgens The Guardian om de competitie in ieder geval voor het einde van de maand juni af te ronden. Dat daarbij waarschijnlijk wedstrijden zonder publiek gespeeld moeten worden, nemen de clubs voor lief.

De Engelse voetbalcompetitie ligt vanwege de uitbraak van het coronavirus stil tot in ieder geval 4 april. Direct toen afgelopen vrijdag de beslissing werd genomen om de Premier League te staken, brak bij de meeste clubs de angst uit dat het huidige seizoen niet meer kan worden afgerond. Er heerst nu volgens The Guardian echter een groot gevoel van saamhorigheid onder de clubs, die in groot merendeel alles op alles zetten om de resterende wedstrijden nog te spelen, zelfs als dat achter gesloten deuren moet. Voor zestien clubs volgen nog negen competitieduels, voor de andere vier teams nog tien.

Karren Brady, de vicevoorzitter van West Ham United, waarschuwde zaterdag in een open brief in The Sun dat het seizoen 2019/20 mogelijk helemaal uit de boeken geschrapt wordt. De bestuurster wordt daar door de meeste clubs echter niet in gesteund. Nu de UEFA heeft besloten om het EK uit te stellen naar 2021, is er extra tijd beschikbaar om de Premier League af te maken. Zeker nu de FIFA de mogelijkheid onderzoekt om de op 1 juli aflopende contracten met een korte periode te verlengen, zodat het seizoen mogelijk zelfs langer dan tot 30 juni kan duren.

Bronnen vertellen aan The Guardian dat het Premier League-seizoen waarschijnlijk niet al op 4 april hervat kan worden. Dat was overigens al niet de verwachting toen de datum werd aangekondigd, maar de Premier League wilde de competitie niet bij voorbaat te lang stilleggen. De clubs zullen donderdag op de videobijeenkomst ook overleggen over de financiële crisis die ontstaan is als gevolg van het stilleggen van de competitie.

Belangrijkste onderwerp van gesprek wat betreft financiën zijn de enorme tv-deals die de Premier League heeft afgesloten. Met rechtenhouders Sky en BT Sport wordt gesproken over manieren om meer televisiecontent te bieden in de vorm van interviews en toegang achter de schermen, om abonneehouders iets aantrekkelijks te bieden nu het voetbal stilligt. Sky biedt zijn klanten al de mogelijkheid om hun abonnement tijdelijk te pauzeren zonder bijkomende kosten.