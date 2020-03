Sané bedankt twee ploeggenoten bij City: ‘Hebben me erdoorheen gesleept’

Leroy Sané heeft op de officiële website van Manchester City zijn dank uitgesproken aan ploeggenoten Ilkay Gündogan en Benjamin Mendy. De 24-jarige aanvaller werkte de afgelopen zes maanden hard aan zijn herstel van een zware kruisbandblessure en kreeg daarbij veel steun van zijn twee teamgenoten.

Sané scheurde in augustus zijn voorste kruisband in zijn rechterknie af in het duel om de Community Shield met Liverpool (1-1, winst na strafschoppen). Inmiddels is de Duitser hard op de weg terug: Sané maakte op 28 februari alweer 33 minuten in de Onder-23 van Manchester City tegen de beloften van Arsenal (2-4 winst). "Het hele team heeft me gesteund, natuurlijk", zo begint Sané zijn relaas. "Maar ik heb vooral veel gepraat met Gündogan en Mendy, gezien hun ervaring met alles."

Zowel Gündogan als Mendy scheurde in dienst van City zijn kruisband af: eerstgenoemde overkwam dat op 14 december 2016 in duel met Watford, terwijl Mendy de zware blessure opliep op 23 september 2017 tegen Crystal Palace. "Ik heb het me ze gehad over de blessure zelf, hoe zij ermee omgingen, en wat er zou kunnen gebeuren gedurende mijn revalidatie", zegt Sané. "Het heeft me heel veel geholpen en ik ben heel blij dat ze me erdoorheen hebben gesleept."

Er zijn 24 wedstrijden bij Manchester City verstreken sinds Sané zijn kniekwetsuur opliep op Wembley. "Het is de zwaarste en meest langdurige blessure die ik ooit heb gehad, het is zwaar", aldus de vleugelspits. "Vooral de eerste dag na de operatie, omdat je helemaal niet mag bewegen en daar zijn sportmensen als ik totaal niet aan gewend. Je moet jezelf elke dag pushen, want je weet dat het een lange revalidatie is, maar het is ook een goede kans om te werken aan andere zwakke punten. Ik neem deze kans om goed te herstellen en sterk terug te komen."