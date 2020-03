Arsenal vraagt 55 miljoen euro voor éénjarig contract

Arsenal en Bayern München vechten om de handtekening van het Zweedse toptalent Emil Roback. De zestienjarige spits, eigendom van Hammarby, is eerder al rondgeleid op het trainingscomplex en in het stadion van Arsenal. (Daily Mail)

Arsenal stelt alles in het werk om Bukayo Saka een nieuw contract te ondertekenen. De linkervleugelverdediger, die dit seizoen definitief doorbrak, heeft nog een contract tot medio 2021 en wordt gevolgd door Manchester United en Liverpool. (The Telegraph)