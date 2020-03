Gezinsuitbreiding voor Frenkie de Jong; Matthijs de Ligt intiem met huisdieren

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Gezinsuitbreiding woensdag bij Frenkie de Jong: samen met zijn vriendin Mikky Kiemeney presenteert de middenvelder van Barcelona Jagger de Jong aan de wereld.





Ook collega-international Matthijs de Ligt heeft tijdens de coronacrisis veel steun aan zijn partner AnneKee Molenaar en twee honden.





Bayern München-middenvelder Thomas Müller blijkt net als De Jong en De Ligt een groot dierenliefhebber.





Pierre-Emerick Aubameyang is de vele challenges die momenteel de ronde gaan op social media zat: ‘Stop nominating me everywhere’, schrijft de spits van Arsenal woensdag op Instagram, terwijl hij in een privégym staat.





Aubameyangs ploeggenoot Alexandre Lacazette vermaakte zich met de basketbalgame NBA 2K20.





Een fraai jubileum woensdag voor Joël Veltman: precies vier jaar geleden stapte de verdediger van Ajax in het huwelijksbootje met zijn Naomi.





Van alle voetballers op social media die fit proberen te blijven samen met hun partner, heeft Real Madrid-ster Isco écht wat aan zijn vriendin.





Jesse Lingard kondigt woensdag via Instagram aan wat boodschappen te gaan doen voor zijn familie. Uiteraard neemt de aanvallende middenvelder van Manchester United daarbij de hygiënevoorschriften in acht.





Paulo Dybala blijkt thuis over een indrukwekkende collectie aan voetbalshirts te beschikken.





Barcelona zou woensdag eigenlijk de return tegen Napoli hebben gespeeld in de achtste finales van de Champions League. Het coronavirus kan de pret in elk geval niet drukken bij Martin Braithwaite: de Deense aanvaller van Barcelona speelde de magische Champions League-hymne gewoon thuis af. Ironisch gezien is Braithwaite dit seizoen niet eens speelgerechtigd voor Barcelona in het miljardenbal.





Veel prominenten uit de voetbalwereld hebben tijdens de voetballoze periode extra tijd om te golfen. Dat geldt onder meer voor Rafinha, dit seizoen door Barcelona verhuurd aan Celta de Vigo.





Ajax vierde woensdag zijn 120-jarig bestaan. Veel spelers van de Amsterdammers stonden via social media stil bij dat jubileum, waaronder aanvoerder Dusan Tadic.





Arsenal-middenvelder Granit Xhaka maakte woensdag een boswandeling met zijn gezin.





Xhaka’s ploeggenoot Shkodran Mustafi vierde woensdag de verjaardag van zijn partner Vjosa Mustafi. De foto die Mustafi de wereld inslingerde, zal ongetwijfeld eerder zijn gemaakt, aangezien de selectie van Arsenal nog altijd in quarantaine zit nadat manager Mikel Arteta positief was getest op het coronavirus.





Tot slot slaat de verveling bij sommige voetballers inmiddels overduidelijk toe…