Barcelona zit achter revelatie van Serie A aan: ‘Het is een absolute eer’

Luiz Felipe is een van de revelaties van het Serie A-seizoen en dat is ook buiten de Italiaanse landsgrenzen niet onopgemerkt gebleven. De 22-jarige verdediger kwam tot dusver in 2019/20 tot 23 officiële duels voor Lazio, dat met een punt minder dan Juventus de tweede plaats in de Italiaanse competitie inneemt. Barcelona is naar verluidt een van de clubs die over een paar maanden een formeel bod op de Braziliaan zou willen uitbrengen.

Stefano Castagna, de zaakwaarnemer van Luiz Felipe, sluit een toekomstige transfer naar Barcelona zeker niet uit. De belangenbehartiger praat momenteel met Lazio over een nieuwe overeenkomst voor de verdediger, die de leemte van het vertrek van Stefan de Vrij naar Internazionale met verve heeft ingevuld. De huidige overeenkomst loopt medio 2022 ten einde en de financiële voorwaarden komen op dit moment bij lange na niet overeen met zijn prestaties.

“Het is een absolute eer als Barcelona je volgt”, reageert Castagna op de vermeende belangstelling van Barcelona. “Maar Luiz Felipe zit nu met zijn gedachten bij Lazio en de strijd om de landstitel, zodra het gedoe met het coronavirus voorbij is. Maar Barcelona blijft Barcelona. Voordat het coronavirus de kop opstak, informeerden verschillende clubs bij Lazio. Hij is bezig aan een geweldig seizoen. De interesse van Barcelona komt niet als een verrassing.”

“Zo veel goede centrale verdedigers die een transfer kunnen maken zijn er momenteel ook niet”, stelt de zaakwaarnemer. “Hij is een zeer complete centrumverdediger. Héél technisch, hij is pas 22 jaar en hij heeft een Europees paspoort. Zijn manier van spelen is ideaal voor het voetbal in Spanje.” Mede met dank aan Luiz Felipe heeft Lazio momenteel de minst gepasseerde defensie van de Serie A: 23 tegentreffers in 26 competitieduels.