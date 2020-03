‘De beste spits met wie ik ooit heb gespeeld, het was een genot’

Gerald Vanenburg heeft woensdag voor het Algemeen Dagblad een elftal samengesteld van de beste spelers met wie hij ooit een kleedkamer deelde. De 56-jarige oud-middenvelder, die met het Nederlands elftal het EK in 1988 won en 42 A-interlands speelde, selecteert spelers uit de teams van Ajax, PSV en het Nederlands elftal waarvoor hij speelde.

Vanenburg geeft in het doel de voorkeur aan Piet Schrijvers boven Stanley Menzo en Hans van Breukelen. “Hij was echt een complete keeper. Hij heerste in zijn zestienmetergebied. Piet was fysiek zo imponerend, dat iedereen voor hem aan de kant ging”, zegt hij over de Beer van de Meer. Berry van Aerle en Jan Heintze nemen de flanken van de defensie voor hun rekening, terwijl Frank Rijkaard en Ruud Gullit centraal achterin staan.

“Onbetwist, wat een speler”, zegt Vanenburg over Gullit. “Hij is denk ik een van de besten met wie ik ooit heb gespeeld. Zijn lange trap was fantastisch, maar eigenlijk had hij alles: snelheid, kracht, goed aan de bal... Ruud was echt een geweldenaar.” Aron Winter mag niet op het middenveld van zijn droomelftal ontbreken. “Aron was een fantastische balafpakker en maakte zich geregeld ondergeschikt voor het elftal. Hij was een belangrijke kracht bij Ajax én het Nederlands elftal.”

Het volledige elftal van Gerald Vanenburg, met per speler de ploeg waarin de twee spelers de langste tijd samen doormaakten.

“Op 'nummer 10' kan natuurlijk maar één naam staan”, verwijst Vanenburg naar wijlen Johan Cruijff. “Ik heb Johan in zijn laatste jaren bij Ajax meegemaakt, hij was bijzonder goed. Hij maakte het elftal echt beter, was dwingend en natuurlijk een geweldige speler. Hij had alles wat een topvoetballer moest hebben. Ik vind het lastig om te zeggen of hij de beste was met wie ik ooit heb gespeeld, maar hij hoort zeker in dat rijtje.”

De voorhoede bestaat uit Marco van Basten, Romario en Jesper Olsen. Vanenburg zet Van Basten, ‘Ik kan gewoon niet in woorden omschrijven hoe goed hij was’, als rechtsbuiten omdat Romario ‘de beste spits is met wie hij ooit heeft gespeeld’. “Hij scoorde zo makkelijk, maar hij kon nog veel meer", omschrijft hij de Braziliaan. "Hij was snel, bijzonder goed in de kleine ruimte en kon individueel een kans creëren. Voor mij als buitenspeler was het echt een genot om hem van voorzetten te voorzien.”

Droomelftal Gerald Vanenburg: Schrijvers; Van Aerle, Gullit, Rijkaard, Heintze; Winter, Cruijff, Mühren; Van Basten, Romario en Olsen.