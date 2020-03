Gary Neville stelt eigen hotels beschikbaar in strijd tegen coronavirus

Gary Neville stelt zijn twee hotels in Manchester beschikbaar aan de Britse gezondheidszorg, zo maakt de oud-aanvoerder van Manchester United bekend op Twitter. Zowel het Hotel Football als het Stock Exchange Hotel in de Engelse stad worden ingericht voor medewerkers van de National Health Service, die de komende maanden gratis mogen verblijven in de accommodaties.

Neville is samen met zijn voormalig ploeggenoot Ryan Giggs mede-eigenaar van de hotels, die door de uitbraak van corona gesloten moesten worden. "De laatste week zijn we in overleg gegaan met de gezondheidsdiensten in de regio van Manchester", zo zegt Neville in een video op Twitter. "Onze 176 bedden worden vanaf vrijdag bezet door medewerkers van de National Health Service en medische professionals."



Neville wil met zijn daad een voorbeeld stellen. "Op dit moment denk ik dat heel onze maatschappij solidariteit moet tonen, niet alleen voor onze medewerkers in deze onzekere tijden, maar uiteraard voor degenen die de accommodatie de komende maanden het hardst nodig hebben. We zijn heel blij dat we hier overeenstemming over hebben bereikt. Onze medewerkers zullen de hotels volledig kosteloos bedienen, op de manier zoals dat gebruikelijk is."

De hotels zijn specifiek bedoeld voor medewerkers uit de gezondheidszorg. "Zij zullen daar de komende maanden gratis kunnen verblijven, wanneer ze zich moeten afzonderen van familieleden die mogelijk worden beïnvloed door wat er gaande is", zo doelt Neville natuurlijk op het coronavirus. "Stay safe en we wensen iedereen het allerbeste."

Afgelopen zondag dook overigens een vergelijkbaar verhaal als dat van Neville op over Cristiano Ronaldo, die zijn twee hotels op Madeira en in Lissabon zou ombouwen tot ziekenhuizen. Even later werd het bericht echter alweer ontkracht: er bleek niets waar van het verhaal dat Ronaldo zijn hotels beschikbaar heeft gesteld en de medische kosten op zich neemt.